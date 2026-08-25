लखीमपुर खीरी में हादसा: पानी से भरी खाई में पलटी कार, युवकों ने बचाई महिलाओं समेत पांच की जान; देखें वीडियो

आरी से काटी सीट बेल्ट, चालक को निकाला बाहर

कार चालक अमरजीत सिंह उर्फ बॉबी सीट बेल्ट में फंस गए थे। युवकों ने आरी की मदद से सीट बेल्ट काटकर उन्हें बाहर निकाला। करीब दस मिनट की मशक्कत के बाद कार सवार सभी पांच लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हादसे में एक महिला बेहोश हो गई। उसे तत्काल उपचार के लिए निघासन सीएचसी भेजा गया। सूचना पर फायर विभाग की टीम और एंबुलेंस भी मौके पर पहुंच गई।



मिट्टी खोदने से बनी थी दस फीट गहरी खाई

हादसे के बाद सड़क किनारे बनी गहरी खाई को लेकर भी सवाल उठे। ग्रामीणों के अनुसार सड़क किनारे मिट्टी खोदे जाने से करीब दस फीट गहरी खाई बन गई है। बारिश का पानी भरने से यह और खतरनाक हो गई थी। कार के इसी खाई में पलटने से हादसा गंभीर हो गया।



सीओ शिवम कुमार ने बताया कि बाइक सवार को बचाने के प्रयास में कार अनियंत्रित होकर पानी से भरी खाई में पलट गई थी। मौके पर मौजूद लोगों और ग्रामीणों की मदद से कार में सवार सभी पांच लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। एक महिला के बेहोश होने पर उसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। सभी लोग सुरक्षित हैं।