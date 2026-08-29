Lakhimpur Kheri News: पुराना अस्पताल रोड पर एक करोड़ से बनेगी डामर सड़क

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प्रस्तावित सड़क सोहन पान वाले के प्रतिष्ठान से सिंगहिया तिराहे तक बनेगी। मौजूदा समय में मार्ग खराब होने से लोगों को आवागमन में परेशानी होती है। बारिश में जलभराव और गड्ढों के कारण दिक्कत बढ़ जाती है।नगर पालिका ने सड़क निर्माण की कार्ययोजना भी भेज दी है। नगर पालिका अध्यक्ष लक्ष्मी देवी गुप्ता ने बताया कि पुराना अस्पताल रोड के सुधार के लिए करीब एक करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा गया है। बजट स्वीकृत होते ही निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा।सड़क बनने के बाद लोगों को सुगम आवागमन की सुविधा मिलने की उम्मीद है। इससे कस्बे के इस प्रमुख मार्ग की तस्वीर भी बदल सकती है।