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विरोध करने पर ईंट से सिर पर वार किया और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। ईंट भट्ठे पर मजदूरी करने वाले परिवार की बालिका नौ नवंबर की शाम भट्ठे के गेट के सामने से लापता हो गई थी। अगले दिन 10 नवंबर को उसका शव पड़ोस के गन्ने के खेत में मिला था।पोस्टमाॅर्टम रिपोर्ट में मौत का कारण गला दबाना बताया गया था। पुलिस ने घटना के करीब 10 दिन बाद इस्लामनगर कॉलोनी निवासी 18 वर्षीय जीशान को गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर घटनास्थल के पास से ईंट का टुकड़ा भी बरामद किया गया।अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी अमित राय के मुताबिक, आरोपी बालिका को गलत नीयत से खींचकर ले गया था। उसने दुष्कर्म की कोशिश की, लेकिन बालिका के चीखने पर पहले ईंट से उसके सिर पर वार किया और फिर गला दबाकर हत्या कर दी।हालांकि, पोस्टमाॅर्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है। अग्रिम जांच के लिए सैंपल भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आरोपी को हत्या के आरोप में जेल भेजा गया है।