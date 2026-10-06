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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   A young man crossing a bridge with his bicycle on his shoulder slipped and was swept away into the river

Lakhimpur Kheri News: साइकिल कंधे पर रख रपटा पुल पार कर रहा युवक पैर फिसलने से नदी में बहा

Tue, 06 Oct 2026 12:39 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Tue, 06 Oct 2026 12:39 AM IST
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A young man crossing a bridge with his bicycle on his shoulder slipped and was swept away into the river
लापता युवक की तलाश करती टीम। स्रोत ग्रामीण
लखीमपुर खीरी। कोतवाली सदर की रामापुर चौकी क्षेत्र में सोमवार सुबह साइकिल कंधे पर रखकर रपटा पुल पार कर रहा युवक पैर फिसलने से उल्ल नदी के तेज बहाव में बह गया।
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रामापुर से जुलाहनपुरवा और अमकोटवा के बीच हुए हादसे के बाद पुलिस और पीएसी की टीमें युवक की तलाश में जुटी हैं। लखपेड़ागंज निवासी जाबिर अली (32) पुत्र मोहम्मद नबी सोमवार सुबह घर से मजदूरी करने जा रहा था। ग्रामीणों के मुताबिक, सुबह करीब आठ बजे वह साइकिल कंधे पर रखकर रपटा पुल पार कर रहा था। इसी दौरान पैर फिसल गया और वह तेज बहाव में बह गया। देखते ही देखते वह आंखों से ओझल हो गया।
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ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस और पीएसी की टीमें मौके पर पहुंचीं और नदी में युवक की तलाश शुरू की। सीओ महक शर्मा ने बताया कि युवक की तलाश की जा रही है। टीमें लगी हैं।
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तेज बहाव के साथ फिसलन बनी घटना की मुख्य वजह
ग्रामीणों के मुताबिक, लगातार पानी के बहाव से पुल पर काफी काई जम गई है। इससे पुल पर फिसलन बढ़ गई है और जरा सी लापरवाही घातक हो सकती है। मौजूदा समय में रपटा पुल से एक से डेढ़ फुट पानी बह रहा है। बहाव भी काफी तेज है। ग्रामीणों ने बताया कि करीब एक सप्ताह से पानी इसी तरह तेज गति से बह रहा है। पुल पर कोई संकेतक या सावधानी बोर्ड भी नहीं लगा है। ग्रामीणों के अनुसार घटना की मुख्य वजह पुल की फिसलन बताई जा रही है।
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