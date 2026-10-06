Lakhimpur Kheri News: साइकिल कंधे पर रख रपटा पुल पार कर रहा युवक पैर फिसलने से नदी में बहा

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रामापुर से जुलाहनपुरवा और अमकोटवा के बीच हुए हादसे के बाद पुलिस और पीएसी की टीमें युवक की तलाश में जुटी हैं। लखपेड़ागंज निवासी जाबिर अली (32) पुत्र मोहम्मद नबी सोमवार सुबह घर से मजदूरी करने जा रहा था। ग्रामीणों के मुताबिक, सुबह करीब आठ बजे वह साइकिल कंधे पर रखकर रपटा पुल पार कर रहा था। इसी दौरान पैर फिसल गया और वह तेज बहाव में बह गया। देखते ही देखते वह आंखों से ओझल हो गया।ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस और पीएसी की टीमें मौके पर पहुंचीं और नदी में युवक की तलाश शुरू की। सीओ महक शर्मा ने बताया कि युवक की तलाश की जा रही है। टीमें लगी हैं।तेज बहाव के साथ फिसलन बनी घटना की मुख्य वजहग्रामीणों के मुताबिक, लगातार पानी के बहाव से पुल पर काफी काई जम गई है। इससे पुल पर फिसलन बढ़ गई है और जरा सी लापरवाही घातक हो सकती है। मौजूदा समय में रपटा पुल से एक से डेढ़ फुट पानी बह रहा है। बहाव भी काफी तेज है। ग्रामीणों ने बताया कि करीब एक सप्ताह से पानी इसी तरह तेज गति से बह रहा है। पुल पर कोई संकेतक या सावधानी बोर्ड भी नहीं लगा है। ग्रामीणों के अनुसार घटना की मुख्य वजह पुल की फिसलन बताई जा रही है।