फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   A smile of work on the face, a battle of tension inside the mind

Lakhimpur Kheri News: चेहरे पर काम की मुस्कान, मन के अंदर तनाव की जंग

Sat, 10 Oct 2026 12:18 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Sat, 10 Oct 2026 12:18 AM IST
विज्ञापन
A smile of work on the face, a battle of tension inside the mind
लखीमपुर खीरी। परिवार की जरूरतें पूरी करने से लेकर बच्चों की देखभाल और नौकरी संभालने तक महिलाएं दिनभर कई जिम्मेदारियां निभाती हैं। सबका ख्याल रखने की इस दौड़ में अक्सर अपनी परेशानियों को पीछे छोड़ देती हैं।
विज्ञापन

धीरे-धीरे यही दबाव तनाव, नींद की कमी और चिड़चिड़ेपन के रूप में सामने आने लगता है। जिला अस्पताल की मानसिक रोग ओपीडी के आंकड़े भी इस ओर ध्यान खींचते हैं। यहां रोजाना आने वाले 80 से 100 मरीजों में करीब 60 प्रतिशत महिलाएं होती हैं।
विज्ञापन

मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉ. अखिलेश शुक्ला के मुताबिक, लगातार तनाव का असर एकाग्रता, निर्णय लेने की क्षमता और व्यवहार पर पड़ सकता है। ऐसे में मानसिक परेशानी को नजरअंदाज करने के बजाय समय रहते मदद लेना जरूरी है। परिवार के सदस्यों का सहयोग, पर्याप्त नींद और नियमित दिनचर्या महिलाओं को मानसिक रूप से स्वस्थ रहने में मदद कर सकती है। परेशानी लगातार बनी रहे तो विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

बच्चों में मोबाइल फोन की आदत भी चिंता का विषयः बच्चों की मानसिक और शारीरिक सेहत पर मोबाइल के बढ़ते इस्तेमाल का असर भी दिखाई दे रहा है। डॉ. शुक्ला के अनुसार, जिला अस्पताल की ओपीडी में रोजाना करीब पांच से दस बच्चे मोबाइल की लत से जुड़ी समस्याएं लेकर पहुंचते हैं। लंबे समय तक स्क्रीन देखने से उनकी नींद, पढ़ाई और शारीरिक गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं। अभिभावकों को उम्र के अनुसार मोबाइल इस्तेमाल की सीमा तय करनी चाहिए और बच्चों को खेलकूद व रचनात्मक गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed