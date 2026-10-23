Lakhimpur Kheri News: मोटे अनाज से बने पकवानों से सजी थाली, सेहत की रखवाली

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कमांडेंट राजन कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में हुई मिलेट्स एवं बेकिंग प्रतियोगिता में संदीक्षा परिवार की महिलाओं ने ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, सांवा, कुट्टू और कुटकी से पारंपरिक व्यंजन, मिष्ठान्न और बेक्ड उत्पाद तैयार कर पाककला का हुनर दिखाया।कार्यक्रम का उद्देश्य पारंपरिक खाद्य पदार्थों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और दैनिक आहार में पौष्टिक अनाज का उपयोग प्रोत्साहित करना था। वाहिनी की चिकित्सा शाखा ने स्वास्थ्य जागरूकता सत्र में महिलाओं और कार्मिकों को मिलेट्स के पोषण संबंधी लाभ बताए।बताया गया कि मोटे अनाज फाइबर, आयरन और अन्य आवश्यक पोषक तत्वों के अच्छे स्रोत हैं। संतुलित आहार में इन्हें शामिल करने से पाचन स्वास्थ्य बनाए रखने और मधुमेह व हृदय रोग जैसे जीवनशैली संबंधी जोखिमों को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है।प्रतियोगिता में व्यंजनों की पौष्टिकता, स्वाद, स्वच्छता और प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन किया गया। उत्कृष्ट व्यंजन बनाने वाली महिलाओं को संदीक्षा अध्यक्षा ने पुरस्कृत किया। समापन पर संदीक्षा परिवार के सदस्यों और कार्मिकों ने मिलेट्स से बने व्यंजनों का सामूहिक सहभोज किया।