Lakhimpur Kheri News: जंगली सूअरों के झुंड ने बर्बाद की गन्ने की फसल

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किसान जरनैल सिंह ने बताया कि करीब 10-15 दिन पहले भी जंगली सूअरों का झुंड जंगल से निकलकर खेतों में पहुंचा था। उस समय भी सूअरों ने गन्ने की खड़ी फसल को काटकर नष्ट कर दिया था। बीते बुधवार को एक बार फिर सुअरों का झुंड खेतों में पहुंच गया और गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचाया। जरनैल सिंह ने वीडियो वायरल कर मुख्यमंत्री से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है।

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पलिया कलां। कोतवाली क्षेत्र के गांव लालपुर ढाका में जंगली सूअरों के झुंड ने खेत में खड़ी गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचाया है। किसान जरनैल सिंह का आरोप है कि जंगल से निकलकर आए जंगली सूअरों ने गन्ने की फसल को मुंह से काटकर बर्बाद कर दिया। इससे किसान को काफी नुकसान हुआ है।