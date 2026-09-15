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Lakhimpur Kheri News: बकरी ने गिराई दीवार, विवाद में गर्भवती के पेट पर बरसाईं लातें, हुआ गर्भपात

Tue, 15 Sep 2026 01:56 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Tue, 15 Sep 2026 01:56 AM IST
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A goat knocked down a wall, kicked a pregnant woman in the stomach during a dispute, resulting in a miscarriage
लखीमपुर खीरी। ग्राम शिवालापुरवा में बकरी के दीवार गिराने के मामूली विवाद में मारपीट हो गई। आरोप है कि विपक्षियों ने तीन माह की गर्भवती महिला के पेट पर लातों से प्रहार किया। इससे उसका गर्भपात हो गया।
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महिला के भाई पर चाकू से जानलेवा हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल करने का भी आरोप है। सदर कोतवाली पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।
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सीओ सिटी विवेक कुमार तिवारी ने बताया कि आठ सितंबर को घटना हुई थी। इस दौरान पीड़िता और उसके भाई से गाली-गलौज और मारपीट की गई। आरोप है कि महिला के भाई पर चाकू से हमला किया गया। वहीं, तीन माह की गर्भवती महिला के पेट पर लातें मारी गईं। इससे उसका गर्भपात हो गया।
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पीड़िता की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की। सोमवार को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चार आरोपियों को भंसडिया क्रासिंग से गिरफ्तार किया।

गिरफ्तार आरोपियों में नसीम उर्फ मुन्ना निवासी ग्राम शिवालापुरवा, साबिर निवासी मोहल्ला ईदगाह, मोनिस निवासी मोहल्ला ईदगाह और समीर खान निवासी मोहल्ला ईदगाह शामिल हैं। सभी को न्यायालय में पेश किया गया।
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