फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   A flyover bridge will be built at the end of the Magalganj bypass

Lakhimpur Kheri News: मैगलगंज बाइपास के अंतिम छोर पर बनेगा फ्लाईओवर ब्रिज

Wed, 02 Sep 2026 11:23 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Wed, 02 Sep 2026 11:23 PM IST
विज्ञापन
A flyover bridge will be built at the end of the Magalganj bypass
इस स्थान पर बनेगा ओवरब्रिज। संवाद
मैगलगंज। बाइपास पर बढ़ते यातायात और लगातार हो रहे सड़क हादसों को देखते हुए क्षेत्रवासियों के लिए राहत की खबर है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी है।
विज्ञापन

बरेली-सीतापुर की ओर जाने वाले बाइपास के अंतिम छोर पर पिलर संख्या 380 के पास ओवरब्रिज बनाया जाएगा। फ्लाईओवर ब्रिज के निर्माण में करीब 50 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसकी लंबाई करीब 30 मीटर और ऊंचाई 5.5 मीटर होगी। दोनों तरफ सर्विस रोड भी बनाई जाएगी। इससे वाहन चालकों को ओवरब्रिज पर आसानी से चढ़ने-उतरने की सुविधा मिलेगी।
विज्ञापन

एनएचएआई ने परियोजना रोड सेफ्टी को ध्यान में रखकर तैयार की है। फ्लाईओवर ब्रिज बनने के बाद बाइपास पर वाहनों का आवागमन सुगम होने के साथ जाम और दुर्घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है। टेंडर प्रक्रिया के बाद निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

------
दूसरे छोर के लिए भी कवायद शुरू
मैगलगंज बाइपास के दूसरे छोर (जो रहजनिया गांव की ओर पड़ता है) को भी एनएचएआई ने टेकअप में ले लिया है। एनएचएआई अधिकारियों के अनुसार, इसके लिए भी प्रस्ताव की प्रक्रिया चल रही है। दो से तीन माह में इसकी स्वीकृति मिलने की उम्मीद है। यहां भी ओवरब्रिज की मंजूरी मिलने पर बाइपास के दोनों छोर पर यातायात व्यवस्था को बड़ी राहत मिलेगी। हादसों से भी राहत मिलेगी।
-------------
रोड सेफ्टी व सड़क हादसों में कमी लाने के लिए यह महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। टेंडर प्रक्रिया के बाद इसका निर्माण शुरू करा दिया जाएगा।
-दीपक कुमार, डिप्टी मैनेजर, एनएचएआई
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed