Lakhimpur Kheri News: बारिश में भरभराकर गिरी जर्जर दीवार, मां-बेटा दबे, बेटे की मौत

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हादसा सुबह करीब 6:30 बजे हुआ। गुड्डू और उनकी मां अपने घर के छप्पर के नीचे सो रहे थे। इसी दौरान पड़ोसी विपिन सिंह के घर की जर्जर पक्की दीवार अचानक ढह गई। दीवार के दूसरी ओर होने के कारण दोनों मलबे की चपेट में आ गए। दीवार गिरते ही चीख-पुकार मच गई।आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद मलबा हटाकर दोनों को बाहर निकाला गया। निजी वाहन से उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने गुड्डू को मृत घोषित कर दिया। हेमवती का उपचार जारी है।सूचना पर खमरिया पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी जुटाई।सीओ धौरहरा शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि बारिश के दौरान दीवार गिरने से मां-बेटा मलबे में दब गए थे। हादसे में बेटे की मौत हुई है। घायल मां का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है।