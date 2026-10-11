फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   A confluence of tradition, enthusiasm and devotion was seen on Agrasen Jayanti

Lakhimpur Kheri News: अग्रसेन जयंती पर दिखा परंपरा, उत्साह और भक्ति का संगम

Sun, 11 Oct 2026 11:09 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Sun, 11 Oct 2026 11:09 PM IST
विज्ञापन
A confluence of tradition, enthusiasm and devotion was seen on Agrasen Jayanti
बांकेगंज मंदिर में महराजा अग्रसेन की पूजा करते श्रद्धालु। संवाद।
गोला गोकर्णनाथ/तिकुनिया/बांकेगंज। महाराजा अग्रसेन जयंती पर परंपरा, उत्साह और भक्ति का संगम देखने को मिला। गोला गोकर्णनाथ में नगर के नीलकंठ मैदान में समाज के लोग एकत्र हुए। यहां महाराजा अग्रसेन के चित्र पर आरती उतारकर प्रसाद वितरित किया गया।
विज्ञापन

ढोल-नगाड़ों के साथ शोभायात्रा निकाली गई। इसमें अग्रवाल समाज के 18 गोत्रों की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। सबसे आगे अग्रवंश का प्रतीक केसरिया ध्वज लेकर समाज के सदस्य चल रहे थे। फूलों से सजे रथ पर महाराजा अग्रसेन का चित्र विराजमान था। शोभायात्रा आंबेडकर मूर्ति, मुख्य अशोक चौराहा और मोहम्मदी रोड से होते हुए गेस्ट हाउस पहुंची। इस मौके पर नगर पालिका परिषद की पूर्व अध्यक्ष मीनाक्षी अग्रवाल, सुशील अग्रवाल, राम प्रकाश अग्रवाल, संजय बंसल, अनूप अग्रवाल, रवि प्रकाश अग्रवाल, अतुल अग्रवाल, विक्रम केडिया, दौलत राम अग्रवाल और अजय गर्ग समेत अन्य लोग मौजूद रहे।
विज्ञापन

तिकुनिया में अग्रवाल नवयुवक सेवा समिति की ओर से कस्बे को सजाया गया और रविवार दोपहर तीन बजे ढोल-नगाड़ों के साथ शोभायात्रा निकाली गई। इससे पहले अग्रसेन इंटर कॉलेज में गद्दी की बोली लगाई गई। इसमें 35 हजार रुपये की सर्वाधिक बोली लगाकर कस्बे के वरिष्ठ नागरिक दुर्गा प्रसाद गोयल गद्दी पर काबिज हुए। समिति के अध्यक्ष प्रदीप गर्ग मोलू ने बताया कि महाराजा अग्रसेन की जयंती उनके जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है।
विज्ञापन
विज्ञापन

बांकेश्वर महादेव मंदिर परिसर में रविवार शाम अग्रवाल महासभा की ओर से महाराजा अग्रसेन जयंती मनाई गई। इस दौरान आयोजित भजन संध्या में खाटू श्याम का गुणगान किया गया। भक्तों ने सिंहासन पर विराजमान महाराजा अग्रसेन के चित्र की पूजा-अर्चना की। गोविंद राम गोयल और विनोद गोयल ने ज्योति प्रज्ज्वलित कर कीर्तन का शुभारंभ किया। इस मौके पर रामेश्वर दयाल अग्रवाल, ज्ञानचंद्र अग्रवाल, सतीश गोयल, रमेश गोयल, राजेंद्र प्रसाद माहेश्वरी, हरीकिशन गोयल, अर्जुन गोयल और बजरंग अग्रवाल समेत अन्य लोग मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed