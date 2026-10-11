Lakhimpur Kheri News: नौकरी की तलाश में पहुंचे 400 अभ्यर्थी, 110 का चयन

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कार्यक्रम का शुभारंभ दर्जा राज्यमंत्री अभय प्रताप नारायण सिंह, कॉलेज प्रबंधक राजेश अग्रवाल, अजय गुप्ता और संतरा देवी अग्रवाल ने किया। मेले में फ्लिपकार्ट, एप्पल, अमेजन, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, एनबीसी, पीएसएन, डिक्सन, सीआईईएल एचआर और फॉक्सकॉन समेत 21 कंपनियों ने स्टॉल लगाए। दर्जा राज्यमंत्री ने स्टॉलों का अवलोकन कर कंपनी प्रतिनिधियों से अभ्यर्थियों की नियुक्ति के बारे में जानकारी ली।कॉलेज के प्रधानाचार्य अजय कुमार गुप्ता ने बताया कि 400 अभ्यर्थियों ने नौकरी के लिए आवेदन किया था। इनमें से 110 का चयन हुआ है। प्रबंधक राजेश अग्रवाल ने बताया कि रांची की राइडर और पीएसएन कंपनियों के प्रतिनिधियों से भी भर्ती के संबंध में बातचीत की गई है। इन कंपनियों में अभ्यर्थियों के आवेदन जमा कर ऑनलाइन इंटरव्यू के जरिये चयन किया जाएगा।इस मौके पर गांधी प्राइमरी विद्यालय की प्रबंधक संतरा देवी अग्रवाल, प्रधानाचार्य विनोद कुमार वर्मा, जेपी वर्मा, विनीत मिश्र, नवीन त्रिवेदी, अंकित गुप्ता मौजूद रहे।