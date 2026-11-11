Lakhimpur Kheri News: 383 लाभार्थियों को मिली कृषक दुर्घटना बीमा की 15.30 करोड़ की सहायता

कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम में विधायक योगेश वर्मा, डीएम अंजनी कुमार सिंह और एडीएम बृजेश कुमार त्रिपाठी ने लाभार्थियों को चेक वितरित किए। इस दौरान लखनऊ में आयोजित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन का सजीव प्रसारण भी देखा और सुना गया।वहीं, राजस्व विभाग में कनिष्ठ सहायक के पदों पर चयनित 18 अभ्यर्थियों को लखनऊ में मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र दिए। इनमें खीरी के 12 अभ्यर्थी शामिल हैं, जबकि शेष अन्य जनपदों के हैं। सभी नवचयनित अभ्यर्थियों को प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए।