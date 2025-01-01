Lakhimpur Kheri News: 180 दिनों में 2.07 लाख मरीजों को फोन पर मिला इलाज

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जिले में 325 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में कम्यूनिटी हेल्थ ऑफिसर तैनात हैं। स्वास्थ्य विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल में 37,581 लोगों ने ई-संजीवनी के माध्यम से परामर्श लिया। मई में यह संख्या घटकर 28,471 रह गई। इसके बाद जून में ऑनलाइन परामर्श लेने वालों की संख्या में एक बार फिर इजाफा हुआ और आंकड़ा 36,806 तक पहुंच गया। जुलाई में 37,850 लोगों ने इस सुविधा का लाभ उठाया।हालांकि, जुलाई के बाद लगातार दो महीने परामर्श लेने वालों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई। अगस्त में 34,243 और सितंबर में 32,984 लोगों ने ई-संजीवनी ओपीडी के जरिए चिकित्सकीय सलाह ली। इस तरह अप्रैल से सितंबर के बीच कुल 2.07 लाख से अधिक परामर्श दर्ज किए गए।टेली मेडिसन पर लोगों का भरोसा बढ़ा है। बीच में सीएचओ की हड़ताल की वजह से कुछ दिक्कतें आई थीं। हालांकि अब सेवाएं सुचारु रूप से चल रही हैं। बीच-बीच में आयुष्मान मंदिरों का निरीक्षण भी किया जाता है।- डॉ. संतोष गुप्ता, मुख्य चिकित्सा अधिकारी