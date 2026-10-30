Kushinagar News: घरेलू विवाद में युवती ने फंदा लगाकर की आत्महत्या

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मथौली। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव में बृहस्पतिवार सुबह एक 18 वर्षीय युवती ने कथित तौर पर फंदे से लटक कर जान दे दी। बताया जा रहा है कि घरेलू विवाद से नाराज होकर उसने यह कदम उठाया है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि विवाद क्या था।मृतका की पहचान लक्ष्मीपुर निवासी जहनारा खातून के रूप में हुई है। वह दिवंगत सैंदिन शाह की पुत्री थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजन ने उसे आनन-फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मथौली पहुंचाया। चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर अस्पताल पहुंची पुलिस टीम ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया।तहरीर के अनुसार, जहनारा अपने बंद कमरे में थी। काफी देर तक जब वह कमरे से बाहर नहीं निकली तो परिजन ने कमरे देखा। वह पंखे की कुंडी में लगे दुपट्टे के फंदे से लटक रही थी। परिजन की नजर पड़ने पर उसे तुरंत नीचे उतारा गया। फिर उसे अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कप्तानगंज थानाध्यक्ष धीरेंद्र राय ने बताया कि मायके पक्ष से तहरीर मिली है। मामले की जांच की जा रही है। मौत की वजह फांसी लगाना पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई है।