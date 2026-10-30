फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   Five individuals charged for entering a clinic and committing assault

Kushinagar News: क्लीनिक में घुसकर मारपीट करने वाले पांच का चालान

Fri, 30 Oct 2026 03:02 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 30 Oct 2026 03:02 AM IST
विज्ञापन
Five individuals charged for entering a clinic and committing assault
गगुआ बाजार। तमकुहीराज थाना क्षेत्र के समउर बाजार कस्बे में दांत के डॉक्टर के सहायक की पिटाई मामले में पुलिस ने पांच युवकों का शांतिभंग में चालान कर दिया। आरोपियों की पहचान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की गई है।
विज्ञापन

बुधवार की शाम को समउर बाजार कस्बे के समउर- फाजिलनगर मार्ग पर स्थित एक दंत क्लीनिक पर दोपहर में बाइक के साथ पहुंचे पांच-छह की संख्या में मनबढ़ युवकों ने धावा बोलकर अस्पताल में घुस गए और क्लीनिक में मौजूद डॉक्टर के असिस्टेंट की हॉकी, डंडे, चेन आदि से जमकर पिटाई कर दिया। घटना के दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई थी।पुलिस को सूचना मिलने के बाद पुलिस के पहुंचने से पहले आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने पीड़ित का बयान और कुछ सीसीटीवी खंगालने के बाद पांच आरोपियों को अलग-अलग स्थानों से गिरफ्तार किया।सीओ जयंत कुमार ने बताया कि आरोपियों का शांतिभंग में चालान किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed