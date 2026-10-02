Kushinagar News: मंत्री से मिलने की मांग पर अड़ी महिलाएं अधिकारियों ने गांव में सुनीं समस्याएं
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 01:09 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 01:09 AM IST
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तमकुहीराज। एपी बांध टूटने के बाद बृहस्पतिवार को कैबिनेट मंत्री व निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद के निरीक्षण की सूचना पर तटवर्ती गांवों की महिलाएं बांध पर पहुंच गईं।
महिलाएं मंत्री से मिलकर बाढ़ से हुए नुकसान और पानी निकलने के बाद सामने आ रही समस्याओं की जानकारी देना चाहती थीं। इसी दौरान एसडीएम तमकुहीराज कुणाल गौरव और सीओ जयंत कुमार यादव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और महिलाओं को बांध से हटाने लगे। इससे महिलाएं नाराज हो गईं और हंगामा करने लगीं। अधिकारियों ने महिलाओं को समझाया और उन्हें गांव में लेकर गए। वहां ग्रामीणों ने बिजली, पेयजल और आवास समेत अन्य बुनियादी समस्याएं बताईं। अधिकारियों ने जल्द समाधान के आश्वासन पर महिलाएं शांत हुईं। जवही दयाल-विरवट कोन्हवलिया के बीच गौरहा गांव के सामने सोमवार देर रात एपी बांध टूट गया था।
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महिलाएं मंत्री से मिलकर बाढ़ से हुए नुकसान और पानी निकलने के बाद सामने आ रही समस्याओं की जानकारी देना चाहती थीं। इसी दौरान एसडीएम तमकुहीराज कुणाल गौरव और सीओ जयंत कुमार यादव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और महिलाओं को बांध से हटाने लगे। इससे महिलाएं नाराज हो गईं और हंगामा करने लगीं। अधिकारियों ने महिलाओं को समझाया और उन्हें गांव में लेकर गए। वहां ग्रामीणों ने बिजली, पेयजल और आवास समेत अन्य बुनियादी समस्याएं बताईं। अधिकारियों ने जल्द समाधान के आश्वासन पर महिलाएं शांत हुईं। जवही दयाल-विरवट कोन्हवलिया के बीच गौरहा गांव के सामने सोमवार देर रात एपी बांध टूट गया था।
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