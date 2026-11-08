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Kushinagar News: महिला का मोबाइल छीनकर यूपीआई से खाते से उड़ाए 1.53 लाख रुपये

Sun, 08 Nov 2026 01:43 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 01:43 AM IST
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Woman's mobile snatched; Rs 1.53 lakh siphoned from her account via UPI
पीड़ित महिला ने पुलिस को दी तहरीर,जांच में जुटी पुलिस
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तमकुहीराज। स्थानीय थाना क्षेत्र के हरिहरपुर में किराये पर कमरा लेने के बहाने पहुंचे दो युवकों ने एक महिला का मोबाइल छीन लिया। इसके बाद उसके बैंक खाते से यूपीआई के माध्यम से 1.53 लाख रुपये निकाल लिए। पीड़िता ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपियों की पहचान नहीं हो सकी है।

नगर पंचायत तमकुहीराज के हरिहरपुर निवासी गीता देवी पत्नी उदयभान गिरी के घर छह नवंबर की रात करीब नौ बजे एक युवक पहुंचा। उसने किराये पर कमरा लेने की बात कही। देर रात होने का हवाला देकर महिला ने दरवाजा खोलने से इन्कार कर दिया। इस पर युवक ने खुद को मुसीबत में बताते हुए महिला पर दरवाजा खोलने का दबाव बनाया।
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महिला ने जैसे ही दरवाजा खोला, युवक उसका मोबाइल छीनकर बाहर भाग निकला। घर के बाहर बाइक लेकर उसका एक साथी पहले से मौजूद था। दोनों युवक बाइक से फरार हो गए। आरोप है कि इसके बाद दोनों ने महिला के मोबाइल में इंस्टॉल यूपीआई एप के जरिये उसके बैंक खाते से करीब 1.53 लाख रुपये निकाल लिए। पीड़िता ने सात नवंबर को बैंक खाते की जांच कराई तो उसमें महज 24 रुपये बचे थे। इसके बाद उसने तमकुहीराज थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की।
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थानाध्यक्ष चंद्रभान सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। आरोपियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है।
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