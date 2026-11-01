Kushinagar News: रसोइया की नौकरी दिलाने के नाम पर महिला से दुष्कर्म, प्राथमिकी दर्ज
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 03:02 AM IST
Updated Sun, 01 Nov 2026 03:02 AM IST
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पिपरा बाजार। नेबुआ नौरंगिया पुलिस ने एक युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किया है। युवक पर एक विवाहिता को रसोइया नियुक्त कराने का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप है। आरोप है कि युवक वीडियो वायरल करने की धमकी देकर विवाहिता का यौन शोषण करता रहा। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
पुलिस ने यह कार्रवाई बीते 28 अक्तूबर को विवाहिता की तहरीर पर की। आरोपी युवक और 25 वर्षीय विवाहिता एक ही गांव के रहने वाले हैं। महिला ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि दो महीने पहले आरोपी युवक ने गांव में ही रसोइया नियुक्त कराने का झांसा दिया था। इसी दौरान आरोपी ने विवाहिता के साथ संबंध बनाए। आरोपी ने महिला की आपत्तिजनक वीडियो भी बना ली थी।
आरोपी युवक उसी वीडियो को दिखाकर बार-बार शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालता रहता था। विवाहिता ने जब संबंध बनाने का विरोध किया तो आरोपी ने गांव के कुछ लोगों को महिला की वीडियो दिखाकर उसे बदनाम कर दिया। पीड़िता के अनुसार, कोई अन्य विकल्प नहीं देख उसने पुलिस से शिकायत करने का फैसला किया। इसके महिला ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की।
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मामले में नेबुआ नौरंगिया पुलिस ने दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज कर लिया है। थानाध्यक्ष संजय दुबे ने बताया कि बभनौली गांव निवासी अजय चौहान प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना की जा रही है।
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पुलिस ने यह कार्रवाई बीते 28 अक्तूबर को विवाहिता की तहरीर पर की। आरोपी युवक और 25 वर्षीय विवाहिता एक ही गांव के रहने वाले हैं। महिला ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि दो महीने पहले आरोपी युवक ने गांव में ही रसोइया नियुक्त कराने का झांसा दिया था। इसी दौरान आरोपी ने विवाहिता के साथ संबंध बनाए। आरोपी ने महिला की आपत्तिजनक वीडियो भी बना ली थी।
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आरोपी युवक उसी वीडियो को दिखाकर बार-बार शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालता रहता था। विवाहिता ने जब संबंध बनाने का विरोध किया तो आरोपी ने गांव के कुछ लोगों को महिला की वीडियो दिखाकर उसे बदनाम कर दिया। पीड़िता के अनुसार, कोई अन्य विकल्प नहीं देख उसने पुलिस से शिकायत करने का फैसला किया। इसके महिला ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की।
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मामले में नेबुआ नौरंगिया पुलिस ने दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज कर लिया है। थानाध्यक्ष संजय दुबे ने बताया कि बभनौली गांव निवासी अजय चौहान प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना की जा रही है।