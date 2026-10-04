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Kushinagar News: रंगोली प्रतियोगिता के विजेता किए गए पुरस्कृत

Sun, 04 Oct 2026 02:22 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 02:22 AM IST
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Winners of the Rangoli competition were awarded.
अहिरौली बाजार। कप्तानगंज ब्लॉक क्षेत्र के पीएम श्री विद्यालय मगडीहा में शनिवार को रंगोली प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने विकसित भारत, स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ व आत्मनिर्भर भारत विषयों पर आधारित आकर्षक रंगोली बनाई। बीईओ अमरनाथ पांडेय ने बनाई गई रंगोली देखा और बच्चों की प्रतिभा को सराहा। कहा कि रंगोली केवल रंगों और आकृतियों का मेल नहीं है। यह हमारी कला, संस्कृति, रचनात्मकता और सकारात्मक सोच की सुंदर अभिव्यक्ति है। जब बच्चे अपने हाथों से रंगों को सजाकर कोई संदेश देते हैं। वह संदेश समाज तक बहुत सहजता से पहुंचता है। अध्यक्षता विजेंद्र उपाध्याय व संचालन हरेकृष्ण पांडेय ने किया। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया। इस मौके पर प्रधानाध्यापक विजय प्रकाश तिवारी, धर्मप्रकाश पाठक, जय प्रकाश मणि, विजय कुशवाहा, त्रियुगी नारायण सिंह,अंजनी नंदन द्विवेदी, दीपक दुबे, शैलेश उपाध्याय आदि मौजूद रहे। संवाद
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