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Kushinagar News: तटबंध टूटने के बाद तरयासुजान गांव में घुसा पानी

Fri, 02 Oct 2026 01:14 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 01:14 AM IST
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Water entered Taryasujan village after the embankment breached.
तरया सुजान। एपी तटबंध टूटने के बाद तरयासुजान गांव में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। गांव की सड़कें और गलियां पानी में डूब गई हैं। पानी का स्तर लगातार बढ़ने से ग्रामीणों में दहशत है। कई परिवार घर छोड़कर रिश्तेदारों और सुरक्षित स्थानों की ओर जाने को मजबूर हैं।
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ग्रामीण जरूरी सामान, कपड़े और अनाज लेकर पानी से भरी गलियों से निकल रहे हैं। कोई सिर पर सामान रखकर तो कोई हाथ में गृहस्थी का सामान लेकर सुरक्षित स्थान की ओर जा रहा है। इस दौरान एक महिला अपनी बकरी को भी साथ ले जाती दिखाई दी। ग्रामीणों का कहना है कि बाढ़ में पशु भी उनके लिए बड़ी पूंजी हैं, इसलिए उन्हें बचाकर सुरक्षित स्थान तक ले जाने की कोशिश की जा रही है।
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ग्रामीणों के मुताबिक तटबंध टूटने के बाद अचानक पानी गांव में पहुंचा, जिससे लोगों को सामान समेटने और सुरक्षित जगह जाने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल सका। कई घरों के आसपास पानी भर चुका है।
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