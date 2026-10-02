Kushinagar News: तटबंध टूटने के बाद तरयासुजान गांव में घुसा पानी

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ग्रामीण जरूरी सामान, कपड़े और अनाज लेकर पानी से भरी गलियों से निकल रहे हैं। कोई सिर पर सामान रखकर तो कोई हाथ में गृहस्थी का सामान लेकर सुरक्षित स्थान की ओर जा रहा है। इस दौरान एक महिला अपनी बकरी को भी साथ ले जाती दिखाई दी। ग्रामीणों का कहना है कि बाढ़ में पशु भी उनके लिए बड़ी पूंजी हैं, इसलिए उन्हें बचाकर सुरक्षित स्थान तक ले जाने की कोशिश की जा रही है।ग्रामीणों के मुताबिक तटबंध टूटने के बाद अचानक पानी गांव में पहुंचा, जिससे लोगों को सामान समेटने और सुरक्षित जगह जाने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल सका। कई घरों के आसपास पानी भर चुका है।