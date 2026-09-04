Kushinagar News: जन चौपाल में ग्रामीणों ने विधायक के सामने रखीं समस्याएं
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:20 AM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:20 AM IST
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कसया। कुशीनगर विधानसभा क्षेत्र के परसौना खुर्द गांव में बृहस्पतिवार को विधायक पीएन पाठक की अध्यक्षता में जनचौपाल का आयोजन हुआ। इसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने सड़क, बिजली, पानी, राशन, पेंशन और आवास सहित विभिन्न समस्याएं विधायक पीएन पाठक के सामने रखीं। विधायक ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित और न्यायसंगत निस्तारण करने के निर्देश दिए।
जनचौपाल में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कसया जी अक्षय दीपक, समाज कल्याण अधिकारी रमाशंकर यादव, ग्राम पंचायत अधिकारी प्रमोद कुमार, पूर्ति निरीक्षक जितेंद्र सिन्हा समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। ग्रामीणों ने अधिकारियों के सामने भी अपनी समस्याएं रखीं। अधिकारियों ने शिकायतों को दर्ज करते हुए नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा दिलाया। कार्यक्रम का संचालन अमरनाथ मद्धेशिया ने किया। इस दौरान मंडल महामंत्री चंद्रबली गौड़, विधायक प्रतिनिधि रुद्र प्रकाश सिंह, गयाश आलम, आदित्य त्रिपाठी, सुनील कौशिक, राजीव सिंह, प्रदीप कुशवाहा, संजय राव, विनोद तिवारी, प्रदीप मिश्रा, जितेंद्र तिवारी आदि मौजूद रहे।
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जनचौपाल में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कसया जी अक्षय दीपक, समाज कल्याण अधिकारी रमाशंकर यादव, ग्राम पंचायत अधिकारी प्रमोद कुमार, पूर्ति निरीक्षक जितेंद्र सिन्हा समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। ग्रामीणों ने अधिकारियों के सामने भी अपनी समस्याएं रखीं। अधिकारियों ने शिकायतों को दर्ज करते हुए नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा दिलाया। कार्यक्रम का संचालन अमरनाथ मद्धेशिया ने किया। इस दौरान मंडल महामंत्री चंद्रबली गौड़, विधायक प्रतिनिधि रुद्र प्रकाश सिंह, गयाश आलम, आदित्य त्रिपाठी, सुनील कौशिक, राजीव सिंह, प्रदीप कुशवाहा, संजय राव, विनोद तिवारी, प्रदीप मिश्रा, जितेंद्र तिवारी आदि मौजूद रहे।
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