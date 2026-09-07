Kushinagar News: बाढ़ प्रभावित गांव में स्वास्थ्य टीम ने लोगों का किया स्वास्थ्य परीक्षण
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:39 AM IST
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तमकुहीरोड। पिपराघाट पीएचसी की ओर से रविवार को मोतीराय टोला मे स्वास्थ्य विभाग की टीम ने घर-घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच की। टीम ने जरूरत के मुताबिक दवाएं भी दीं।
सेवरही सीएचसी अधीक्षक के निर्देश पर रविवार को पिपराघाट पीएचसी की ओर से डाॅ. अभिषेक सिंह की अगुवाई में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र मोतीराय टोला पहुंची। वहां गांव के नत्थू साह, प्रदीप गोड़, लीलावती देवी, कैलाश बैठा, मदन यादव, बिंदा देवी, किशुन मुसहर आदि लोगों के घर जाकर परिवार के लोगों का स्वास्थ्य की जांच की। स्वास्थ्य विभाग की टीम की जांच के दौरान खांशी, सर्दी, जुकाम, फीवर, खुजली, पेट, एलर्जी आदि से संबंधित मरीज मिले। उन्हें जरूरत के अनुसार दवाएं दी और पौष्टिक भोजन करने के निर्देश दिए। पीएचसी प्रभारी ने लोगों से घरों का आस पास सफाई रखने, जल जमाव न होने देने, स्वच्छ पानी का सेवन करने, मच्छरदानी के इस्तेमाल के साथ अन्य सावधानियां बरतने की सलाह दी।
इस दौरान राजन जायसवाल, टुन्ना अली, मीरा देवी, किशोरी लाल, सरल शर्मा, सुदामा यादव, प्रभुनाथ सिंह आदि मौजूद रहे।
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सेवरही सीएचसी अधीक्षक के निर्देश पर रविवार को पिपराघाट पीएचसी की ओर से डाॅ. अभिषेक सिंह की अगुवाई में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र मोतीराय टोला पहुंची। वहां गांव के नत्थू साह, प्रदीप गोड़, लीलावती देवी, कैलाश बैठा, मदन यादव, बिंदा देवी, किशुन मुसहर आदि लोगों के घर जाकर परिवार के लोगों का स्वास्थ्य की जांच की। स्वास्थ्य विभाग की टीम की जांच के दौरान खांशी, सर्दी, जुकाम, फीवर, खुजली, पेट, एलर्जी आदि से संबंधित मरीज मिले। उन्हें जरूरत के अनुसार दवाएं दी और पौष्टिक भोजन करने के निर्देश दिए। पीएचसी प्रभारी ने लोगों से घरों का आस पास सफाई रखने, जल जमाव न होने देने, स्वच्छ पानी का सेवन करने, मच्छरदानी के इस्तेमाल के साथ अन्य सावधानियां बरतने की सलाह दी।
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इस दौरान राजन जायसवाल, टुन्ना अली, मीरा देवी, किशोरी लाल, सरल शर्मा, सुदामा यादव, प्रभुनाथ सिंह आदि मौजूद रहे।