Kushinagar News: वियतनामी पर्यटकों ने महापरिनिर्वाण मंदिर में चढ़ाया चीवर
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 02:09 AM IST
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कसया। महापरिनिर्वाण मंदिर में शुक्रवार को बुद्ध की शरण में पहुंचे वियतनामी श्रद्धालुओं ने चीवर अर्पित कर विश्व शांति की प्रार्थना की। तथागत बुद्ध की लेटी प्रतिमा के दर्शन-पूजन के दौरान श्रद्धालुओं ने मानव कल्याण और सभी के सुख-शांति की कामना की। श्रीलंका समेत अन्य देशों से पहुंचे पर्यटकों ने भी मंदिर में पूजा-अर्चना की।
इस दौरान पर्यटकों ने महापरिनिर्वाण मंदिर की ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता के बारे में भी जानकारी ली। श्रद्धालुओं ने मंदिर परिसर में शांतिपूर्वक समय बिताया और बौद्ध परंपराओं के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। इसके अलावा श्रीलंका सहित अन्य देशों से पहुंचे पर्यटकों ने भी महापरिनिर्वाण मंदिर में तथागत बुद्ध के दर्शन किए। श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना की। विदेशी पर्यटकों की आवाजाही से मंदिर परिसर में दिनभर आध्यात्मिक माहौल बना रहा। कुशीनगर बौद्ध धर्मावलंबियों के प्रमुख तीर्थस्थलों में शामिल है। यहां महापरिनिर्वाण मंदिर में तथागत बुद्ध की लेटी प्रतिमा के दर्शन के लिए देश-विदेश से पर्यटक पहुंचते हैं। बौद्ध अनुयायियों के लिए चीवर अर्पित करना श्रद्धा और सम्मान की महत्वपूर्ण परंपरा मानी जाती है।
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इस दौरान पर्यटकों ने महापरिनिर्वाण मंदिर की ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता के बारे में भी जानकारी ली। श्रद्धालुओं ने मंदिर परिसर में शांतिपूर्वक समय बिताया और बौद्ध परंपराओं के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। इसके अलावा श्रीलंका सहित अन्य देशों से पहुंचे पर्यटकों ने भी महापरिनिर्वाण मंदिर में तथागत बुद्ध के दर्शन किए। श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना की। विदेशी पर्यटकों की आवाजाही से मंदिर परिसर में दिनभर आध्यात्मिक माहौल बना रहा। कुशीनगर बौद्ध धर्मावलंबियों के प्रमुख तीर्थस्थलों में शामिल है। यहां महापरिनिर्वाण मंदिर में तथागत बुद्ध की लेटी प्रतिमा के दर्शन के लिए देश-विदेश से पर्यटक पहुंचते हैं। बौद्ध अनुयायियों के लिए चीवर अर्पित करना श्रद्धा और सम्मान की महत्वपूर्ण परंपरा मानी जाती है।
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