Kushinagar News: पनियहवा स्टेशन पर वर्दीधारी के बैग ले जाने का वीडियो वायरल
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 02:15 AM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 02:15 AM IST
विज्ञापन
खड्डा। पनियहवा रेलवे स्टेशन पर एक युवक के संदिग्ध बैग को वर्दीधारी का कब्जे में लेने का वीडियो सामने आया है। हालांकि संवाद न्यूज वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे बैग में शराब होने या पूरे घटनाक्रम की पुष्टि नहीं करती है।
एक मिनट और 13 सेकेंड के दो वीडियो में वर्दीधारी युवक के साथ स्टेशन पर चलता दिख रहा है। उसके पास काला बैग है। दूसरे वीडियो में यही बैग स्टेशन पर स्टाल के पास रखा दिखता है। इसी दौरान एक अन्य वर्दीधारी बैग के पास पहुंचता है। आसपास देखता है और उसे वहां से कुछ दूरी पर ले जाता दिखाई देता है। वीडियो में बिहार जाने वाली यात्री ट्रेन भी दिखाई दे रही है। आरपीएफ कप्तानगंज के एसआई आनंद सिंह ने बताया कि स्टेशन पर ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों से जानकारी ली गई लेकिन उन्होंने किसी बैग या शराब की बरामदगी से इन्कार किया है। वायरल वीडियो में दिख रहे घटनाक्रम की वास्तविकता जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। संवाद
विज्ञापन
एक मिनट और 13 सेकेंड के दो वीडियो में वर्दीधारी युवक के साथ स्टेशन पर चलता दिख रहा है। उसके पास काला बैग है। दूसरे वीडियो में यही बैग स्टेशन पर स्टाल के पास रखा दिखता है। इसी दौरान एक अन्य वर्दीधारी बैग के पास पहुंचता है। आसपास देखता है और उसे वहां से कुछ दूरी पर ले जाता दिखाई देता है। वीडियो में बिहार जाने वाली यात्री ट्रेन भी दिखाई दे रही है। आरपीएफ कप्तानगंज के एसआई आनंद सिंह ने बताया कि स्टेशन पर ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों से जानकारी ली गई लेकिन उन्होंने किसी बैग या शराब की बरामदगी से इन्कार किया है। वायरल वीडियो में दिख रहे घटनाक्रम की वास्तविकता जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। संवाद
विज्ञापन