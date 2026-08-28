Kushinagar News: सैफुद्दीन की हैट्रिक से वेलेंटाइन एफसी ने यूपी पुलिस को हराया

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मैच के तीसरे मिनट में सैफुद्दीन ने गोल कर वेलेंटाइन को 1-0 की बढ़त दिलाई। नौवें मिनट में उन्होंने दूसरा गोल कर टीम की बढ़त 2-0 कर दी। मध्यांतर तक यही स्कोर रहा।दूसरे हाफ के 40वें मिनट में सैफुद्दीन ने अपना तीसरा गोल कर वेलेंटाइन को 3-0 से आगे कर दिया। इसके दो मिनट बाद 42वें मिनट में उत्तर प्रदेश पुलिस के आबदीन ने गोल कर अंतर कम किया लेकिन वेलेंटाइन ने 3-1 से मुकाबला अपने नाम कर लिया।मुकाबले में पुलिस टीम कुछ हतोत्साहित नजर आई, जिसका फायदा वेलेंटाइन के खिलाड़ियों ने उठाया। मैच के निर्णायक सौरभ, घनश्याम सिंह, विकास कुमार और आमिर खान रहे।मुख्य अतिथि गोरखपुर फुटबॉल संघ के उपाध्यक्ष उपेंद्र मणि त्रिपाठी ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। संघ के संरक्षक कैप्टन राधेश्याम सिंह ने लीग के सफल आयोजन पर संघ के पदाधिकारियों, आयोजन सचिव डॉ. अमिल हयात खान और उनके सहयोगियों को बधाई दी।