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Kushinagar News: पिता की डांट से नाराज दो नाबालिग बहनें लापता

Sat, 07 Nov 2026 01:42 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 01:42 AM IST
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Two minor sisters go missing after being upset by their father's scolding
मोबाइल पर देर तक बात करने पर पिता ने बेटियों को डांटा
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पिपरा कनक। पटहेरवा थाना क्षेत्र के एक गांव से दो नाबालिग बहनों के लापता होने का मामला सामने आया है। पिता की डांट से नाराज होकर वे घर से चली गईं। दोनों की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

किशोरियों के पिता ने 4 नवंबर की शाम अपनी 15 वर्षीय दो बेटियों को फोन पर बात करने के लिए डांटा था। उन्होंने दोनों को फोन का उपयोग कनरे से मना किया था। इसके बाद दोनों बहनें रात में घर पर सोई थीं। 5 नवंबर की सुबह करीब 4 से 5 बजे वे घर से कहीं चली गईं। जाते समय उन्होंने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था। पिता ने ताला तोड़कर कमरा खोला तो बेटियां नहीं मिलीं। परिजन ने उनकी काफी खोजबीन की मां ने थाने में तहरीर देकर बेटियों की तलाश कराने की गुहार लगाई। थानाध्यक्ष पटहेरवा अरुण कुमार सिंह ने बताया कि महिला की तहरीर पर गुमशुदगी दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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