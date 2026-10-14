फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   Two accused arrested for beating up passersby and robbing a motorcycle.

Kushinagar News: राहगीरों की पिटाई कर बाइक लूटने के दो आरोपी गिरफ्तार

Wed, 14 Oct 2026 02:12 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 02:12 AM IST
विज्ञापन
Two accused arrested for beating up passersby and robbing a motorcycle.
जंगल बकुलहा के समीप देर रात को दिए घटना को अंजाम
विज्ञापन

पडरौना। कोतवाली क्षेत्र जंगल बकुलहा के समीप सोमवार की देर शाम बाजार से घर जा रहे दो लोगों की पिटाई कर बदमाशों ने बाइक लूट ली। मंगलवार को पुलिस ने लमुहा मंदिर के पास से लूटी गई बाइक के साथ दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बदमाशों को कोर्ट में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया।
शहर के मुख्य बाजार दक्षिणी नौका टोला निवासी सत्य कुमार मछली बेचने का काम करते हैं, सोमवार की देर शाम घर लौट रहे थे, अभी वह पडरौना कोतवाली क्षेत्र के जंगल बकुलहा के समीप पहुंचे थे कि दो बदमाश उनकी पिटाई कर बाइक लूट लिए। इस दौरान नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के भुजौली गांव निवासी पंचानंद शुक्ल उसी समय पहुंच गए। उन्होंने बाइक लूटने का विरोध किए तो बदमाश इनको धक्का दे दिया और इनकी भी बाइक लूट ली।
विज्ञापन

शोर मचाने पर राहगीरों ने लुटेरों का पीछा किया, सूचना पर पुलिस भी सक्रिय हो गई। मंगलवार की शाम को पुलिस बड़ी नहर की पटरी पर लमुहा मंदिर के पास वाहन चेकिंग कर कर रही थी, इस दौरान संदेह के आधार पर दोनों बाइक सवार बदमाशों को रोकी। पुलिस की जांच लूटी गई बाइक होने की पुष्टि हुई। दोनों युवक पूछताछ में बाइक लूटने की घटना स्वीकार की। पुलिस ने बदमाशों की पहचान पडरौना कोतवाली क्षेत्र के जंगल बकुलहा गांव निवासी बिट्टू निषाद और पुकार निषाद के रूप में किया। एएसपी सिद्धार्थ वर्मा ने बताया कि दोनों बदमाशों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया। अपने गांव के पास दोनों आरोपी घटना को अंजाम दिए थे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed