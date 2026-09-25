Kushinagar News: पुलिसकर्मियों को कुचलने की कोशिश का आरोपी ट्रक मालिक गिरफ्तार

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पुलिस के अनुसार, तरया सुजान थाना क्षेत्र के हाईवे स्थित बहादुरपुर पुलिस के समीप 23 सितंबर को एसआई धर्मेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम बिहार से यूपी में प्रवेश कर रहे मोरंग लदे वाहनों की जांच कर रही थी। ओवरलोड ट्रक को पुलिस टीम ने रुकने का इशारा किया लेकिन ट्रक चालक ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और कुचल देने इरादे से गाड़ी लेकर पटरी तक आ गया। पुलिस टीम ट्रक का पीछा कर पकड़ती उससे पहले ही चालक सलेमगढ़ टोल प्लाजा के समीप ट्रक खड़ा कर भाग निकला।

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पडरौना। पुलिस कर्मियों को कुचलने की कोशिश का आरोपी ट्रक मालिक गिरफ्तार कर लिया गया है। बृहस्पतिवार को पुलिस टीम ने तमकुहीराज थाना क्षेत्र के करनपट्टी निवासी ट्रक चालक व वाहन स्वामी रवि कुमार गुप्ता को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया वहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। सीओ तमकुहीराज जयंत कुमार ने बताया पुलिस टीम पर ट्रक चढ़ाने की कोशिश के आरोपी रवि कुमार गुप्ता को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी की भूमिका की जांच कर रही है।