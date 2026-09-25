Kushinagar News: एशियन गेम्स में ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी संभाल रहे पूर्व आरटीओ अजय
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 03:00 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 03:00 AM IST
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जोकवा बाजार (कुशीनगर)। कुशीनगर की मिट्टी में पली-बढ़ी प्रतिभा अब जापान की सरजमीं पर अपनी चमक बिखेर रही है। क्षेत्र के भेलया चंद्रौटा निवासी पूर्व आरटीओ और प्रदेश हॉकी संघ के उपाध्यक्ष अजय कुमार त्रिपाठी एशियन गेम्स-2026 में ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी निभाने जापान पहुंच चुके हैं। उनके जापान पहुंचने की खबर मिलते ही फाजिलनगर से लेकर कुशीनगर तक खेल प्रेमियों में उत्साह की लहर दौड़ गई।
फाजिलनगर की गलियों से जापान के अंतरराष्ट्रीय खेल मंच तक का यह सफर केवल एक उपलब्धि नहीं, बल्कि वर्षों की लगन, परिश्रम और खेल के प्रति उनके जज्बे की कहानी है। जिस क्षेत्र में उन्होंने खेल प्रतिभाओं को मंच देने के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन किया, उसी खेल जगत ने आज उन्हें हजारों किलोमीटर दूर एशिया के बड़े खेल आयोजन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी तक पहुंचाया है। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने उन्हें एशियन गेम्स-2026 में ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी सौंपी है।
जापान पहुंचकर अजय त्रिपाठी अब अपने अनुभव और खेलों के प्रति समर्पण के साथ इस दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। उनके सामने केवल एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि भारत के साथ-साथ उत्तर प्रदेश और कुशीनगर के फाजिलनगर की पहचान को अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का अवसर भी है।
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नेशनल गेम्स, साउथ एशियन गेम्स और खेलो इंडिया जैसे आयोजनों में तकनीकी अधिकारी की भूमिका निभाने के बाद अब एशियन गेम्स में ऑब्जर्वर की भूमिका तक पहुंचना उनके लंबे खेल सफर की महत्वपूर्ण कड़ी है।
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फाजिलनगर की गलियों से जापान के अंतरराष्ट्रीय खेल मंच तक का यह सफर केवल एक उपलब्धि नहीं, बल्कि वर्षों की लगन, परिश्रम और खेल के प्रति उनके जज्बे की कहानी है। जिस क्षेत्र में उन्होंने खेल प्रतिभाओं को मंच देने के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन किया, उसी खेल जगत ने आज उन्हें हजारों किलोमीटर दूर एशिया के बड़े खेल आयोजन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी तक पहुंचाया है। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने उन्हें एशियन गेम्स-2026 में ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी सौंपी है।
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जापान पहुंचकर अजय त्रिपाठी अब अपने अनुभव और खेलों के प्रति समर्पण के साथ इस दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। उनके सामने केवल एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि भारत के साथ-साथ उत्तर प्रदेश और कुशीनगर के फाजिलनगर की पहचान को अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का अवसर भी है।
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नेशनल गेम्स, साउथ एशियन गेम्स और खेलो इंडिया जैसे आयोजनों में तकनीकी अधिकारी की भूमिका निभाने के बाद अब एशियन गेम्स में ऑब्जर्वर की भूमिका तक पहुंचना उनके लंबे खेल सफर की महत्वपूर्ण कड़ी है।