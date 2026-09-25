Kushinagar News: हमीरपुर में जीएसटी अधिकारी बताकर वसूली में तमकुही के 4 आरोपी हिरासत में

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गिरोह के नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है। पुलिस के अनुसार, हमीरपुर जिले में पूर्व सांसद के घर सामान लेकर जा रहे ट्रक चालक से 50 हजार रुपये मांगे गए। इस मामले में हमीरपुर के नगर कोतवाली थाने में हर्षित यादव व उसके साथियों के खिलाफ 22 सितंबर को प्राथमिकी दर्ज है। हमीरपुर पुलिस की जांच में तमकुहीराज थाना क्षेत्र के जालसाजों के नाम आए हैं। इसी आधार पर पुलिस ने युवकों को हिरासत में लिया है।नगर पंचायत तमकुहीराज के वार्ड नंबर-14 चंद्रशेखर आजाद नगर में मंगलवार देर रात तरया सुजान पुलिस ने दबिश दी। वसूली के आरोप में चार युवकों को हिरासत में ले लिया। इसके बाद अन्य जालसाज भूमिगत हो गए हैं। हमीरपुर पुलिस की ओर से उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों के आधार पर स्थानीय पुलिस कड़ियों को जोड़ने में जुटी है। जांच में पता चला कि गिरोह के गुर्गे लखनऊ से चरखारी आ रहे मिनी ट्रक चालक को हमीरपुर के बेतवा पुल के पास रोक कर 50 हजार रुपये की मांग की। ट्रक चालक ने रुपये नहीं होने की बात बता चरखारी निवासी पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत से मोबाइल पर खुद को जीएसटी अधिकारी बताने वाले हर्षित यादव नाम के व्यक्ति से बात कराई।संदेह होने पर पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत ने जीएसटी के उच्चाधिकारियों से संपर्क किया तो उन्होंने इस नाम के अधिकारी को फर्जी बताया। अभी चालक कुछ समझ पाता, इससे पहले ही हर्षित यादव ने जान से मारने की धमकी देकर चालक की जेब से 11 हजार रुपये निकालकर भाग गया।पूर्व सांसद की तहरीर पर हमीरपुर के कोतवाली नगर थाना में हर्षित यादव व गिरोह के अज्ञात साथियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस की जांच में तमकुहीराज के वार्ड नंबर 14 चंद्रशेखर आजाद नगर निवासी गिराेह के गुर्गों की भूमिका सामने आई। हमीरपुर पुलिस की सूचना के बाद सीओ तमकुहीराज की निगरानी में तरया सुजान पुलिस चार युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आरोपियोंको हमीरपुर पुलिस को साैंपा जाएगा।