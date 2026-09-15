Kushinagar News: पांच दिन से जला ट्रांसफार्मर, गांव वाले अंधेरे में रहने को मजबूर

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बिजली आपूर्ति ठप होने से घरों में लगे इनवर्टर भी जवाब दे गए हैं। मोबाइल फोन चार्ज नहीं हो पा रहे हैं। कई लोगों के फोन बंद हो गए हैं। पेयजल के लिए मोटर नहीं चलने से पानी की समस्या भी खड़ी हो गई है। मरीजों और बुजुर्गों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। ग्रामीणों के अनुसार, रात के समय गांव में अंधेरा छा जाता है। ऊपर से लगातार हो रही बारिश ने मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। ग्रामीणों ने बिजली विभाग से जल्द ट्रांसफार्मर बदलकर आपूर्ति बहाल कराने की मांग की है। जेई मनोज यादव ने बताया कि ट्रांसफार्मर खराब होने की जानकारी मिली है। जल्द ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराकर विद्युत आपूर्ति सुचारु करा दी जाएगी।लो वोल्टेज व फाल्ट की समस्या से लोग परेशानपिपर कनक। क्षेत्र के करीब 15 गांव में बिजली आपूर्ति व्यवस्था बेपटरी हो गई। लो-वोल्टेज व फाल्ट की समस्या से गांव के लोग परेशान हैं। नाराज गांव के लोगों ने चेताया कि यदि बिजली आपूर्ति व्यवस्था शीघ्र दुरुस्त नहीं हुई तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा।तमकुहीराज विद्युत उपकेंद्र से परसौनी खुर्द, बिहार बुजुर्ग, पुरैना कटेया, शकरा पट्टी, बिहार खुर्द, पिपरा बघेल, गगुआ बाजार, मठिया, समउर बाजार आदि गांव में बिजली आपूर्ति होती है। बीते करीब एक माह से लो वोल्टेज और फाल्ट की समस्या से क्षेत्र के लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। क्षेत्र के रियाज उर्फ रोजा, रतन मिश्रा, नन्हें पांडेय, मनोरंजन मिश्रा, गुडडू शर्मा आदि ने कहा कि उमस भरी गर्मी में लो वोल्टेज व फाल्ट की एक स्थाई समस्या बन कर रह गई है। लो वोल्टेज के कारण बिजली से चलने वाले पंखा, मोटर, वाशिंग मशीन सहित अन्य उपकरण काम नही कर रहे है। इससे लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। इन लोगों ने चेताया कि बिजली व्यवस्था में सुधार नही हुआ तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। इस संबंध में जेई सुनील कुमार ने कहा कि प्रयास किया जा रहा है । जल्दी समस्या की समाधान कर दिया जाएगा।