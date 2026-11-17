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गुरवलिया बाजार। लोक आस्था के महापर्व छठ के समापन के बाद बिहार की ओर से लौट रहे यात्रियों और मालवाहक वाहनों का दबाव बढ़ने से सोमवार को फाजिलनगर में एनएच-27 पर यातायात व्यवस्था चरमरा गई। हाईवे की दक्षिणी लेन में सुबह साढ़े 11 से साढ़े 12 बजे तक करीब तीन किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतार लग गई। वाहन आधे से एक घंटे तक रेंगते रहे। इससे यात्रियों और राहगीरों को काफी परेशानी हुई।हाईवे पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर के लिए बेतरतीब ढंग से रखी निर्माण सामग्री, काम की धीमी गति और यातायात प्रबंधन के अभाव में जाम की समस्या गंभीर हो गई। इसका असर हॉस्पिटल रोड, छोटी नहर और संपर्क मार्गों पर भी पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि एनएचएआई और निर्माण एजेंसी ने समय रहते ठोस इंतजाम नहीं किए तो सहालग के दौरान यातायात व्यवस्था और बिगड़ सकती है। सीमावर्ती क्षेत्रों में होने वाले वैवाहिक कार्यक्रमों में शामिल होने आने-जाने वाले लोगों को भी परेशानी झेलनी पड़ सकती है।गौरतलब है कि एनएच-27 बिहार के अलावा पूर्वोत्तर राज्यों को भी जोड़ता है। इस मार्ग से बिहार के गोपालगंज, पिपराकोठी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, फारबिसगंज, अररिया और पूर्णिया सहित कई जिलों के लोग आवागमन करते हैं। छठ पर्व पर दिल्ली, हरियाणा और अन्य राज्यों से घर आए लोगों की वापसी शुरू होने से हाईवे पर वाहनों का दबाव बढ़ गया है।कोटफ्लाईओवर का काम तेजी से पूरा कराने का प्रयास किया जा रहा है। आवागमन के दौरान राहगीरों और वाहन चालकों को असुविधा न हो, इसके लिए लगातार निगरानी की जा रही है। संबंधित जिम्मेदारों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। समस्याओं को जल्द दूर कराया जाएगा।-चिन्मय दूबे, साइट इंचार्ज, एनएचएआई, गोरखपुर