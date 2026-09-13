Kushinagar News: महापरिनिर्वाण मंदिर में पर्यटकों ने चढ़ाया चीवर
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 02:53 AM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 02:53 AM IST
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कसया। महापरिनिर्वाण मंदिर में शनिवार को देश-विदेश से पहुंचे श्रद्धालुओं ने तथागत बुद्ध की लेटी प्रतिमा के दर्शन कर शीश नवाया। श्रद्धालुओं ने चीवर अर्पित कर पूजा-अर्चना की और विश्व शांति, मानव कल्याण तथा सभी के सुख-समृद्धि की कामना की।
सुबह से ही मंदिर परिसर में देशी-विदेशी पर्यटकों की आवाजाही शुरू हो गई। श्रद्धालुओं ने महापरिनिर्वाण मुद्रा में स्थापित बुद्ध की प्रतिमा के समक्ष बुद्ध वंदना की। इसके बाद चीवर चढ़ाकर बौद्ध परंपरा के अनुसार पूजा की। कई श्रद्धालु प्रतिमा के समक्ष ध्यान और प्रार्थना में भी बैठे। विदेशी पर्यटकों ने मंदिर परिसर और आसपास के बौद्ध स्थलों का भ्रमण किया। उन्होंने तथागत बुद्ध के जीवन, उपदेशों और कुशीनगर के ऐतिहासिक महत्व की जानकारी ली। पर्यटकों ने ऐतिहासिक स्थलों की तस्वीरें भी कैमरों में कैद कीं। बौद्ध मंत्रोच्चार और प्रार्थना से मंदिर परिसर का वातावरण आध्यात्मिक बना रहा। पर्यटकों को भंते अशोक ने तथागत बुद्ध से जुड़े ऐतिहासिकता की जानकारी उपलब्ध कराई। उन्होंने कुशीनगर के लगभग सभी स्मारकों की ऐतिहासिकता को विस्तार से बताया। संवाद
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सुबह से ही मंदिर परिसर में देशी-विदेशी पर्यटकों की आवाजाही शुरू हो गई। श्रद्धालुओं ने महापरिनिर्वाण मुद्रा में स्थापित बुद्ध की प्रतिमा के समक्ष बुद्ध वंदना की। इसके बाद चीवर चढ़ाकर बौद्ध परंपरा के अनुसार पूजा की। कई श्रद्धालु प्रतिमा के समक्ष ध्यान और प्रार्थना में भी बैठे। विदेशी पर्यटकों ने मंदिर परिसर और आसपास के बौद्ध स्थलों का भ्रमण किया। उन्होंने तथागत बुद्ध के जीवन, उपदेशों और कुशीनगर के ऐतिहासिक महत्व की जानकारी ली। पर्यटकों ने ऐतिहासिक स्थलों की तस्वीरें भी कैमरों में कैद कीं। बौद्ध मंत्रोच्चार और प्रार्थना से मंदिर परिसर का वातावरण आध्यात्मिक बना रहा। पर्यटकों को भंते अशोक ने तथागत बुद्ध से जुड़े ऐतिहासिकता की जानकारी उपलब्ध कराई। उन्होंने कुशीनगर के लगभग सभी स्मारकों की ऐतिहासिकता को विस्तार से बताया। संवाद
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