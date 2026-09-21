Kushinagar News: दीप जला कर जल संरक्षण का लिया संकल्प

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भाजपा नेता पप्पू पांडेय ने कहा कि जल ही जीवन का आधार है। आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए जल का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। प्रधानमंत्री के ''कैच द रेन'' और जल संचयन के आह्वान को अपनाकर लोगों को हर बूंद पानी बचाना होगा। अपने-अपने घरों और गांवों में जल संरक्षण का संकल्प लें, ताकि पानी की एक-एक बूंद का सदुपयोग हो सके। कार्यक्रम का संचालन पूर्व प्रधान मनोज कुमार गोंड ने किया। इस दौरान बुद्धिलाल मुसहर, सुखल मुसहर, प्रवेश मुसहर, झींगुर मुसहर, रमेश मुसहर आदि मौजूद रहे। संवाद

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पडरौना। क्षेत्र के विंदवलिया की मुसहर बस्ती में रविवार को सेवा संकल्प अभियान के तहत जल संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। भाजपा कार्यकर्ताओं ने दीप जलाकर जल संरक्षण का संकल्प लिया।