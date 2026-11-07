Kushinagar News: आज के कार्यक्रम
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 01:19 AM IST
Updated Sat, 07 Nov 2026 01:19 AM IST
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मेला-पडरौना शहर के जूनियर हाईस्कूल परिसर में खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी मेला कार्यक्रम का आयोजन सुबह 09 बजे से।
मेला- पडरौना उदित नारायण पीजी कॉलेज परिसर में पटाखा मेला का आयोजन सुबह 10 बजे से।
कथा-दिउदिया मनिया छपरा के टोला अहिरौली धाम परिसर में नौ दिवसीय राम कथा में राम जन्म की कथा कार्यक्रम का आयोजन सुबह 10 बजे से।
रामायन-कुड़वा दिलीप नगर में चल रहे रामलीला में लंका दहन का मंचन कलाकार रात आठ बजे से।
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मेला- पडरौना उदित नारायण पीजी कॉलेज परिसर में पटाखा मेला का आयोजन सुबह 10 बजे से।
कथा-दिउदिया मनिया छपरा के टोला अहिरौली धाम परिसर में नौ दिवसीय राम कथा में राम जन्म की कथा कार्यक्रम का आयोजन सुबह 10 बजे से।
रामायन-कुड़वा दिलीप नगर में चल रहे रामलीला में लंका दहन का मंचन कलाकार रात आठ बजे से।