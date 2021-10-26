Kushinagar News: संगठन को बूथ से पंचायत स्तर तक मजबूत करेगा विश्व हिंदू महासंघ

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कुशीनगर में अक्तूबर में गौ रक्षा, युवा, धर्माचार्य और मातृ प्रकोष्ठ के सम्मेलन की तैयारीपडरौना। शहर के गंगीराम मंदिर परिसर में रविवार को विश्व हिंदू महासंघ की कुशीनगर जिला इकाई की मासिक बैठक हुई। इसमें संगठन के सांगठनिक ढांचे को ग्राम पंचायत और नगर स्तर तक मजबूत करने पर जोर दिया गया। पदाधिकारियों ने आगामी कार्यक्रमों की तैयारियों पर भी चर्चा की।मुख्य अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष राजन जायसवाल ने कहा कि जिले के नगर और ब्लॉक स्तर पर संगठन को मजबूत करना प्राथमिकता है। जात-पात, छुआछूत और ऊंच-नीच के भेदभाव को समाप्त कर सकल हिंदू समाज की स्थापना संगठन का मुख्य लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि 16, 17 और 18 नवंबर को मथुरा में विश्व हिंदू महासंघ का वार्षिक अधिवेशन आयोजित होगा। इसमें प्रदेश के सभी जिलों से प्रतिनिधि शामिल होंगे। अधिवेशन में मथुरा में भगवान श्रीकृष्ण के भव्य मंदिर निर्माण के लिए शंखनाद किया जाएगा।उन्होंने बताया कि कुशीनगर में 11 अक्तूबर को गौ रक्षा प्रकोष्ठ का कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। 13 अक्तूबर को युवा प्रकोष्ठ, 15 अक्तूबर को धर्माचार्य प्रकोष्ठ के साधु-संतों का सम्मेलन और 17 अक्तूबर को मातृ प्रकोष्ठ की महिला कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। उन्होंने सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों से इन कार्यक्रमों को सफल बनाने में जुटने की अपील की। बैठक को गोरक्ष प्रांत अध्यक्ष डॉ. कमलेश शाही, गौ रक्षा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष कैलाश कुशवाहा, श्रीराम हनुमान सेवादल के जिलाध्यक्ष श्याम बदन यादव, श्रीराम शंकर साधु, आत्मा गुप्ता, श्रीकृष्ण कुमार तिवारी, विवेकानंद तिवारी, शिवसेना हिंदुस्तान के जिलाध्यक्ष दिनेश गुप्ता, युवा प्रकोष्ठ के जिला महामंत्री दूधनाथ वर्मा, जिला उपाध्यक्ष प्रतीक बरनवाल और मातृ प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष किरण यादव आदि ने संबोधित किया। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष संतोष जायसवाल और संचालन महामंत्री रविंद्र गुप्ता ने किया।इस दौरान जुगनू राय, सतीश मल, पारसनाथ सिंह, राजकुमार गुप्ता, भेखा गुप्ता, विशाल जायसवाल, बृजेश सिंह, मंटू सिंह आदि मौजूद रहे।