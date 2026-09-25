Kushinagar News: चौपाल में एसडीएम ने सुनी लोगों की शिकायत

विज्ञापन

ज्वाइंट मजिस्ट्रेट मयंक त्रिपाठी के समक्ष चौपाल में दो किसानों ने वरासत नहीं होने की शिकायती। चार किसानों ने खतौनी में नाम गलत करने की शिकायत की। उनकी शिकायत को गंभीरता से लेते हुए संबंधित को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। चौपाल में गांव के खाद गढ्ढा के गाटा संख्या 80 से तत्काल अतिक्रमण की शिकायत मिली, जिसको गंभीरता से लेते हुए तत्काल हटवा दिया गया। इसके बाद ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने किसान सम्मान निधि, बृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, राशन कार्ड, सहित अन्य योजनाओं की जानकारी दी।इस दौरान तहसीलदार हाटा जया सिंह, सहायक विकास अधिकारी उषा कुशवाहा, राजस्व निरीक्षक संजय गुप्ता, लेखपाल नीरज कांत, राजू भारती, धीरेंद्र राम, मनोज सिंह, ग्राम पंचायत सचिव धीरज सिंह, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सतेंद्र सिंह, ग्राम प्रधान पिपरा अरविंद यादव, राजेंद्र सिंह, हरिचरन सिंह आदि मौजूद रहे।