Kushinagar News: ठोकरों पर बना हुआ है कटान का खतरा
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 12:35 AM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 12:35 AM IST
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तमकुही रोड। गंडक नदी का डिस्चार्ज पिछले कई दिनों से डेढ़ लाख क्यूसेक से ऊपर बना हुआ है जिससे नदी का जलस्तर बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ने के कारण फिलहाल कटान के साथ-साथ बचाव कार्य भी थम गया है लेकिन नदी के पुराने पांच ठोकरों पर कटान का गंभीर खतरा अभी भी बना हुआ है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि जैसे ही जलस्तर नीचे उतरेगा, ये सभी ठोकर एक बार फिर भीषण कटान की जद में आ सकते हैं। हालांकि बाढ़ खंड विभाग इस खतरे को भांपते हुए सभी संवेदनशील जगहों पर बचाव सामग्री का भंडारण कर चुका है और बांध की दिन-रात निगरानी में जुटा है। बृहस्पतिवार को भी तमाम अभियंता तटबंधों की सुरक्षा व्यवस्था परखने में डटे रहे। ू
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स्थानीय लोगों का कहना है कि जैसे ही जलस्तर नीचे उतरेगा, ये सभी ठोकर एक बार फिर भीषण कटान की जद में आ सकते हैं। हालांकि बाढ़ खंड विभाग इस खतरे को भांपते हुए सभी संवेदनशील जगहों पर बचाव सामग्री का भंडारण कर चुका है और बांध की दिन-रात निगरानी में जुटा है। बृहस्पतिवार को भी तमाम अभियंता तटबंधों की सुरक्षा व्यवस्था परखने में डटे रहे। ू
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