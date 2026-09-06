Kushinagar News: पुलिस के पहरे में निकला डोल जुलूस, प्रशासन की रही पैनी नजर

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मिश्रौली डोल मेले की शुरुआत शुक्रवार शाम श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान की झांकी पूजन के साथ हुई। शनिवार सुबह से ही बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी जगह-जगह तैनात हो गए थे। संवदेनशील विश्रामपट्टी टोला सहित पूरे डोले मेले के रूट पर पुलिस की पैनी नजर बनी रही।मिश्रौली डोल मेले का आयोजन हर साल श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन मनाया जाता है। इस साल मेले में 19 गांवों की झांकियां शामिल हुईं। युवाओं की टोली गुलाल उड़ाते और धार्मिक जयकारे लगाते आगे बढ़ रही थी। सड़क किनारे श्रद्धालुओं ने झांकियों पर पुष्प वर्षा कर माथा टेका। बच्चों ने मिठाइयों और खिलौनों का आनंद लिया। मेले में पडरौना विधायक मनीष कुमार जायसवाल, राधेश्याम दीक्षित, जितेंद्र पाठक, फूलबदन कुशवाहा, दया तिवारी, योगेंद्र गुप्त, महेंद्र दीक्षित, दीनानाथ गुप्त और आफताब आलम आदि शामिल रहे।मुस्तैद रहे प्रशासनिक और पुलिस अधिकारीमिश्रौली डोल मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया था ताकि हालात को तत्काल व सूझबूझ के साथ सुलझा लिया जाए। मेले में एडीएम वैभव मिश्र, एएसी सिद्धार्थ वर्मा सहित सीओ, इंस्पेक्टर,एसओ और 40 सब इंस्पेक्टर मौके पर डटे रहे। इसके अलावा 500 सादे वर्दी में जवान, डेढ़ सेक्शन पीएसी, 50 महिला कांस्टेबल, 30 यातायात पुलिसकर्मी, फायर ब्रिगेड और मेडिकल टीम तैनात रही। उमस भरी गर्मी के बावजूद जवान रास्तों, मकानों की छतों और पेड़ की छांव में हर हलचल पर पैनी नजर बनाए हुए थे।