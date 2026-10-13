Kushinagar News: एसआईआर प्रक्रिया में लाखों लोगों के नाम काटे गए, अपना नाम जांच लें

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उजारनाथ। स्थानीय चौराहे पर सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और खलवा पट्टी निवासी दिवंगत रमायन यादव के मूर्ति अनावरण एवं श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बदायूं सांसद आदित्य यादव मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। उन्होंने भाजपा सरकार को हर मोर्चे पर असफल बताया।सांसद आदित्य यादव ने एसआईआर, क्षेत्र की बदहाल सड़कों और शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया के बाद मतदाता सूची में नामों को लेकर लोगों को सतर्क रहना चाहिए। लाखों लोगों के नाम मतदाता सूची से काट दिए गए हैं। ऐसे में सभी लोग मतदाता सूची में अपना नाम जरूर जांच लें। यह जांच मतदान के अधिकार से वंचित न होने के लिए आवश्यक है। सांसद ने खराब रास्तों के कारण लोगों को आवागमन में हो रही परेशानी पर भी बात की। उन्होंने सरकार से जनता की समस्याओं पर ध्यान देकर उनका समाधान करने की अपील की।कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष विजय यादव ने की।सांसद आदित्य यादव ने भाजपा सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों के अधिकारों का हनन कर रही है। सांसद ने शिक्षा व्यवस्था में गिरावट पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सपा सरकार के दौरान बड़े स्कूल खोलने का जिक्र किया। इसके विपरीत, भाजपा सरकार स्कूल बंद कराकर ठेके खोलने का काम कर रही है। इस अवसर पर कई प्रमुख नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इनमें पूर्व राज्य मंत्री राधेश्याम सिंह और जिलाध्यक्ष रामअवध यादव शामिल थे। राजन शुक्ला, चंद्रजीत यादव, संजय गुप्ता, शैलेंद्र यादव भी उपस्थित रहे। वकील अहमद, जितेंद्र गुप्ता, राजेश यादव और हरिलाल यादव भी कार्यक्रम में मौजूद थे।