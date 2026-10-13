Kushinagar News: मऊ ने शहीद अमर सिंह कबड्डी प्रतियोगिता के महिला-पुरुष दोनों खिताब जीते

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महिला वर्ग के फाइनल में मऊ ने सिवान को 22-17 अंकों से हरायाबोदरवार। कप्तानगंज तहसील के बनकटा गांव में रविवार को शहीद अमर सिंह की स्मृति में अंतरप्रांतीय कबड्डी प्रतियोगिता हुई। इसमें उत्तर प्रदेश और बिहार की महिला एवं पुरुष टीमों ने भाग लिया। मऊ की टीम ने दोनों वर्गों में विजेता का खिताब अपने नाम किया।महिला वर्ग में सिवान की टीम उपविजेता रही, जबकि पुरुष वर्ग में देवरिया को उपविजेता का खिताब मिला। जन विश्वास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश मिश्र मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। ब्लॉक प्रमुख अर्चना प्रदीप सिंह विशिष्ट अतिथि थीं। महिला वर्ग के फाइनल में मऊ ने सिवान को 22-17 अंकों से हराया। यह जीत मऊ ने पांच अंकों के अंतर से दर्ज की। पुरुष वर्ग के फाइनल में मऊ ने देवरिया को 25-19 अंकों से शिकस्त दी। मऊ ने यह खिताब छह अंकों के अंतर से जीता।विधायक मोहन वर्मा ने बताया कि ऐसे आयोजन ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाते हैं। इससे युवाओं में खेल के प्रति रुचि बढ़ती है। उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का एक महत्वपूर्ण मंच मिलता है। आयोजकों ने अतिथियों और प्रतियोगिता में शामिल टीमों का स्वागत किया। ग्राम प्रधान बालगोविंद, भाजपा नेता संजय सिंह मुन्ना और शहीद अमर सिंह की पत्नी ने विजेता टीमों को सम्मानित किया। मऊ की महिला एवं पुरुष टीमों को 15,001 रुपये नकद और शील्ड मिली। उपविजेता टीमों को 10,001 रुपये नकद और शील्ड देकर पुरस्कृत किया गया। इस दौरान ग्राम प्रधान दिलीप सिंह सहित सैकड़ों खेल प्रेमी उपस्थित थे।