फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   Mau won both the men's and women's titles at the Shaheed Amar Singh Kabaddi Tournament.

Kushinagar News: मऊ ने शहीद अमर सिंह कबड्डी प्रतियोगिता के महिला-पुरुष दोनों खिताब जीते

Tue, 13 Oct 2026 02:20 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 02:20 AM IST
विज्ञापन
Mau won both the men's and women's titles at the Shaheed Amar Singh Kabaddi Tournament.
बालक और बालिका दोनों वर्गों में मऊ की टीम विजेता, देवरिया व सिवान को उपविजेता का खिताब
विज्ञापन

महिला वर्ग के फाइनल में मऊ ने सिवान को 22-17 अंकों से हराया
बोदरवार। कप्तानगंज तहसील के बनकटा गांव में रविवार को शहीद अमर सिंह की स्मृति में अंतरप्रांतीय कबड्डी प्रतियोगिता हुई। इसमें उत्तर प्रदेश और बिहार की महिला एवं पुरुष टीमों ने भाग लिया। मऊ की टीम ने दोनों वर्गों में विजेता का खिताब अपने नाम किया।
महिला वर्ग में सिवान की टीम उपविजेता रही, जबकि पुरुष वर्ग में देवरिया को उपविजेता का खिताब मिला। जन विश्वास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश मिश्र मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। ब्लॉक प्रमुख अर्चना प्रदीप सिंह विशिष्ट अतिथि थीं। महिला वर्ग के फाइनल में मऊ ने सिवान को 22-17 अंकों से हराया। यह जीत मऊ ने पांच अंकों के अंतर से दर्ज की। पुरुष वर्ग के फाइनल में मऊ ने देवरिया को 25-19 अंकों से शिकस्त दी। मऊ ने यह खिताब छह अंकों के अंतर से जीता।
विज्ञापन

विधायक मोहन वर्मा ने बताया कि ऐसे आयोजन ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाते हैं। इससे युवाओं में खेल के प्रति रुचि बढ़ती है। उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का एक महत्वपूर्ण मंच मिलता है। आयोजकों ने अतिथियों और प्रतियोगिता में शामिल टीमों का स्वागत किया। ग्राम प्रधान बालगोविंद, भाजपा नेता संजय सिंह मुन्ना और शहीद अमर सिंह की पत्नी ने विजेता टीमों को सम्मानित किया। मऊ की महिला एवं पुरुष टीमों को 15,001 रुपये नकद और शील्ड मिली। उपविजेता टीमों को 10,001 रुपये नकद और शील्ड देकर पुरस्कृत किया गया। इस दौरान ग्राम प्रधान दिलीप सिंह सहित सैकड़ों खेल प्रेमी उपस्थित थे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed