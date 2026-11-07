Kushinagar News: अशोक स्तंभ से बढ़ेगा मन्नी ताल का गौरव, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

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रामकोला। खोटही ग्राम सभा के मन्नी ताल परिसर में शुक्रवार को ग्राम गौरव स्तंभ (अशोक स्तंभ) का लोकार्पण किया गया। सांसद विजय कुमार दुबे और विधायक विनय प्रकाश गोंड ने इसका उद्घाटन किया। करीब दो करोड़ रुपये की लागत से विकसित हो रहे इस पर्यटन स्थल से क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है।इस मौके पर सांसद विजय कुमार दुबे ने कहा कि अशोक स्तंभ खोटही गांव के गौरव और पहचान का प्रतीक बनेगा। गांवों का विकास केवल सड़क, बिजली और पानी तक सीमित नहीं होना चाहिए। उनकी ऐतिहासिक पहचान, संस्कृति और प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के लिए धन की कमी नहीं होने दी जाएगी। मन्नी ताल में स्थापित यह स्तंभ आने वाली पीढ़ियों को अपनी विरासत से जोड़ेगा।उन्होंने कहा कि ''मेरा गांव-मेरा गौरव'' की सोच गांवों को उनकी विशिष्ट पहचान दिलाने का माध्यम है। ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा मिलने से स्थानीय रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। मन्नी ताल का विकास खोटही ग्राम सभा के लिए गौरव की बात है।जिलाधिकारी संजय चौहान ने कहा कि किसी गांव की असली पहचान उसकी संस्कृति, परंपरा और प्राकृतिक संपदा से होती है। मन्नी ताल में स्थापित अशोक स्तंभ केवल स्मारक नहीं, बल्कि शांति, सद्भाव और एकता का प्रतीक है।जॉइंट मजिस्ट्रेट मयंक त्रिपाठी ने कहा कि ''मेरा गांव-मेरा गौरव'' अभियान का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की विशेषताओं और खूबियों को पहचान दिलाना है।मन्नी ताल परिसर में पर्यटन स्थल विकसित करने के लिए करीब एक करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। यहां सीसी सड़क, सोलर लाइट, फूल-पौधे, झूले और छोटी नावों जैसी सुविधाएं विकसित की गई हैं।इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी वंदिता श्रीवास्तव, एसडीएम कप्तानगंज आकांक्षा मिश्रा, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य फूलबदन कुशवाहा सहित कई अधिकारी और ग्रामीण मौजूद रहे।