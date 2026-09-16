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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   The Anand Vihar Terminal Puja Special train will run between October 6 and November 25.

Kushinagar News: छह अक्तूबर से 25 नवंबर के बीच चलेगी आनंद विहार टर्मिनल पूजा स्पेशल ट्रेन

Wed, 16 Sep 2026 02:49 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 02:49 AM IST
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The Anand Vihar Terminal Puja Special train will run between October 6 and November 25.
पडरौना। कप्तानगंज-थावे रेलमार्ग पर पूर्वोत्तर रेलवे ने आगामी छह अक्तूबर से 25 नवंबर के बीच आठ फेरा के लिए छपरा-आनंद विहार टर्मिनल पूजा स्पेशल साप्ताहिक ट्रेन को चलाने की मंजूरी दी है। रेवले की तरफ से इस स्पेशल ट्रेन के संचालन के लिए समय सारणी जारी कर दी है।
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पूर्वोत्तर रेलवे ने अगले माह से शुरू होने वाले दुर्गा पूजा, दशहरा, दीपावली व छठ जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों मे यात्रियों के भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से कप्तानगंज-थावे रेलमार्ग पर लालकुआं- कोलकाता एक्सप्रेस ट्रेन के बाद दूसरी स्पेशल साप्ताहिक छपरा-आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस ट्रेन को मंजूरी देते हुए समय सारिणी घोषित कर दी है। यह स्पेशल ट्रेन छह अक्तूबर से 25 नवंबर के बीच आठ फेरों के लिए संचालित होगी। घोषित समय सारिणी के अनुसार यह ट्रेन प्रत्येक मंगलवार को 13:05 बजे छपरा से आनंद विहार टर्मिनल के लिए और प्रत्येक बुधवाए को सुबह 07: 00 बजे से आनंद विहार टर्मिनल से छपरा के लिए चलाई जाएगी। जनसम्पर्क अधिकारी,वाराणसी, महेश गुप्ता ने बताया कि रेलवे की तरफ से त्योहार स्पेशल ट्रेन के रूप में छापरा-आनंद विहार टर्मिनल ट्रेन के संचालन की मंजूरी दी गई है। इस ट्रेन का संचालन रेलवे की तरफ से निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित की जाएगी।
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