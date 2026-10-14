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Kushinagar News: बड़ी बहन से नाराज मझना नाले में कूदी किशोरी

Wed, 14 Oct 2026 01:38 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 01:38 AM IST
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Teenage girl jumps into drain after falling out with elder sister.
अहिरौली बाजार। थाना क्षेत्र के एक गांव की निवासी 17 वर्षीय युवती से उसकी बड़ी बहन से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इससे नाराज छोटी बहन ने मझना नाले में कूद गई। हालांकि वहां स्नान कर रहे लड़कों ने नाले में उसे डूबते देख किसी तरह बचाकर बाहर निकाल दिया। इससे अनहोनी होने से बच गई।
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अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र के एक गांव की निवासी 17 वर्षीय लड़की और उसकी बड़ी बहन से मंगलवार को किसी बात को लेकर विवाद हो गया। उससे नाराज होकर छोटी बहन घर से निकाल गई और तिनहवा मझना नाला पुल से पानी में कूद गई। नाले में कूदते देख वहां स्नान कर रहे लड़के उसके पास पहुंचे, तब तक वह गहरे पानी में चली गई। किसी तरह स्नान कर रहे लड़कों ने उसे पानी से निकाल कर बाहर लाए। सूचना पर आई पुलिस उसे समझा-बुझाकर परिजन को सौंप दिया। इस संबंध में अहिरौली बाजार थानाध्यक्ष विनय कुमार मिश्रा ने बताया कि लड़की का बड़ी बहन से कुछ विवाद हो गया था, जिससे नाराज होकर वह नाले में कूद गई थी। उसे सही सलामत परिजन को सौंप दिया गया है।
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