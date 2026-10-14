Kushinagar News: प्रधानाध्यापक तो कहीं बैंक मैनेजर बनीं बेटियां

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पडरौना। बेटियों में आत्मविश्वास बढ़ाने, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए मिशन शक्ति फेज-6 के तहत मंगलवार को अनूठी पहल की गई। विभिन्न विद्यालयों में छात्राओं ने एक दिन के लिए प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी संभाली, वहीं महुअवा खुर्द स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में छात्रा रोशनी को शाखा प्रबंधक बनाया गया। इस दौरान छात्राओं ने निर्णय लेने की क्षमता के बारे में जाना।पडरौना ब्लॉक के कंपोजिट विद्यालय रतनवा में कक्षा आठ की छात्रा चांदनी को एक दिन के लिए प्रधानाध्यापक बनाया गया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद प्रधानाध्यापक मनोज द्विवेदी के मार्गदर्शन में चांदनी ने उत्साह के साथ जिम्मेदारी निभाई। वहीं, पीएम श्री विद्यालय देवरिया पांडेय में कक्षा सात की छात्रा काजल गुप्ता ने प्रधानाध्यापक की भूमिका निभाई। उन्हें प्रवीण पांडेय और मीना मंच सुगमकर्ता शालिनी पांडेय ने सहयोग किया। उच्च प्राथमिक विद्यालय दल बहादुर छपरा में छात्रा कली रौनियार को एक दिन के लिए विद्यालय संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई। यहां मुन्नी सिंह और मीना मंच की भूमिका सराहनीय रही।मथौली। क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय मंगलपुर में कक्षा आठ की छात्रा शशिकला गुप्ता ने एक दिन के लिए प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी संभाली। प्रभारी प्रधानाध्यापक मोलई प्रसाद प्रजापति ने उसे कार्यभार सौंपा। इसके बाद शशिकला ने शिक्षकों के साथ बैठक कर विद्यालय की शैक्षिक गतिविधियों और विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की।खड्डा। उच्च प्राथमिक विद्यालय मदनपुर सुकरौली में मिशन शक्ति अभियान के तहत कक्षा सात की छात्रा सुनैना को एक दिन के लिए प्रधानाध्यापक बनाया गया। इस पहल का उद्देश्य छात्राओं में नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और निर्णय लेने का कौशल विकसित करना है। प्रधानाध्यापक अभीप्सित कुमार की उपस्थिति में सुनैना को विद्यालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रधानाध्यापिका की भूमिका निभाते हुए उसने उत्साह और आत्मविश्वास के साथ दायित्वों का निर्वहन किया। इस दौरान उसे विद्यालय की कार्यप्रणाली और प्रशासनिक जिम्मेदारियों को समझने का अवसर मिला।सपहा। मिशन शक्ति अभियान के तहत कंपोजिट स्कूल कसया में कक्षा सात की छात्रा आंचल कुशवाहा को एक दिन के लिए प्रधानाध्यापक बनाया गया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विद्यालय में शिक्षण कार्य का निरीक्षण किया। प्रधानाध्यापक पयोदकांत मिश्र ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य छात्राओं में आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता और जिम्मेदारी का भाव विकसित होगा। इस दौरान धर्मेंद्र सिंह, कल्पना सिंह, निशु विश्वकर्मा, रेशमी सिंह, वीरेंद्र सोनकर, दुर्गेश यादव आदि रहे। संवाद