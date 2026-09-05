Kushinagar News: किसानों को दी गई खेती की तकनीकी जानकारी
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:25 AM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:25 AM IST
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मथौली। मोतीचक ब्लॉक क्षेत्र के अथरहा स्थित कृषि उपकेंद्र पर शुक्रवार को किसान गोष्ठी हुई। किसानों को अत्याधुनिक खेती के लिए तकनीकी जानकारी व संतुलित खाद के प्रयोग के बारे में बताया गया।
कृषि विशेषज्ञ अजीत सिंह ने धान की फसल में फंगस से होने वाले नुकसान से बचाए जाने के लिए फंगीसाइड्स व उचित कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने बताया कि धान की फसल में नमी बनाए रखने और फूल व फल आने के दौरान बोरॉन, पोटैशियम और नैनो यूरिया का छिड़काव करना चाहिए। इससे पैदावार बढ़ेगी और लागत भी कम आएगी।
अभिषेक दूबे, अटल त्रिपाठी ने कृषि रसायनों के सही व संतुलित उपयोग की जानकारी साझा की। किसानों को कीट प्रबंधन के जैविक तरीकों को बताया गया। श्रीराम कुशवाहा ने सभी के प्रति आभार ज्ञापित किया। गोष्ठी में जमुना सागर सिंह, सुरेश मौर्या, फूलबदन यादव,अरविंद पटेल, रामप्रवेश मौर्या, अजय पटेल, नंदलाल कुशवाहा, लालबचन यादव, रामप्रीत कुशवाहा, सुरेश कुशवाहा, धर्मराज यादव, जयप्रकाश यादव, रामजीत प्रसाद, साबिर अली, परमवीर चौधरी, सत्यपाल यादव, पवन कुमार यादव आदि मौजूद रहे।
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कृषि विशेषज्ञ अजीत सिंह ने धान की फसल में फंगस से होने वाले नुकसान से बचाए जाने के लिए फंगीसाइड्स व उचित कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने बताया कि धान की फसल में नमी बनाए रखने और फूल व फल आने के दौरान बोरॉन, पोटैशियम और नैनो यूरिया का छिड़काव करना चाहिए। इससे पैदावार बढ़ेगी और लागत भी कम आएगी।
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अभिषेक दूबे, अटल त्रिपाठी ने कृषि रसायनों के सही व संतुलित उपयोग की जानकारी साझा की। किसानों को कीट प्रबंधन के जैविक तरीकों को बताया गया। श्रीराम कुशवाहा ने सभी के प्रति आभार ज्ञापित किया। गोष्ठी में जमुना सागर सिंह, सुरेश मौर्या, फूलबदन यादव,अरविंद पटेल, रामप्रवेश मौर्या, अजय पटेल, नंदलाल कुशवाहा, लालबचन यादव, रामप्रीत कुशवाहा, सुरेश कुशवाहा, धर्मराज यादव, जयप्रकाश यादव, रामजीत प्रसाद, साबिर अली, परमवीर चौधरी, सत्यपाल यादव, पवन कुमार यादव आदि मौजूद रहे।
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