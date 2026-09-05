Kushinagar News: किसानों को दी गई खेती की तकनीकी जानकारी

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कृषि विशेषज्ञ अजीत सिंह ने धान की फसल में फंगस से होने वाले नुकसान से बचाए जाने के लिए फंगीसाइड्स व उचित कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने बताया कि धान की फसल में नमी बनाए रखने और फूल व फल आने के दौरान बोरॉन, पोटैशियम और नैनो यूरिया का छिड़काव करना चाहिए। इससे पैदावार बढ़ेगी और लागत भी कम आएगी।अभिषेक दूबे, अटल त्रिपाठी ने कृषि रसायनों के सही व संतुलित उपयोग की जानकारी साझा की। किसानों को कीट प्रबंधन के जैविक तरीकों को बताया गया। श्रीराम कुशवाहा ने सभी के प्रति आभार ज्ञापित किया। गोष्ठी में जमुना सागर सिंह, सुरेश मौर्या, फूलबदन यादव,अरविंद पटेल, रामप्रवेश मौर्या, अजय पटेल, नंदलाल कुशवाहा, लालबचन यादव, रामप्रीत कुशवाहा, सुरेश कुशवाहा, धर्मराज यादव, जयप्रकाश यादव, रामजीत प्रसाद, साबिर अली, परमवीर चौधरी, सत्यपाल यादव, पवन कुमार यादव आदि मौजूद रहे।