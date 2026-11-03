Kushinagar News: सात नवंबर तक पूरी होगी शिक्षकों की पदोन्नति, टीईटी पास होना जरूरी

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2464 परिषदीय विद्यालयों को मिल सकते हैं प्रधानाध्यापक, चयन समिति करेगी अभिलेखों की जांचपडरौना। जिले के परिषदीय विद्यालयों में लंबे समय से लंबित शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया तेज हो गई है। बेसिक शिक्षा परिषद ने सात नवंबर तक प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। इसके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। वरिष्ठता के आधार पर पात्र शिक्षकों की सूची तैयार की जाएगी। आपत्तियों के निस्तारण के बाद अंतिम सूची जारी होगी।जिले में बेसिक शिक्षा परिषद के 2464 विद्यालय संचालित हैं। पदोन्नति प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन विद्यालयों में एक-एक प्रधानाध्यापक की तैनाती की उम्मीद है। इससे लंबे समय से रिक्त चल रहे प्रधानाध्यापकों के पदों को भरने का रास्ता साफ हो सकता है। परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी की ओर से जारी निर्देश में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में वरिष्ठता सूची तैयार कर उपलब्ध कराने को कहा गया है।वरिष्ठता सूची जारी होने के बाद शिक्षकों से आपत्तियां मांगी जाएंगी। प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद अंतिम वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद चयन समिति पात्र शिक्षकों के शैक्षिक और अन्य आवश्यक अभिलेखों की जांच करेगी। टीईटी उत्तीर्ण होने की अनिवार्य शर्त पूरी करने वाले शिक्षकों को ही पदोन्नति के लिए पात्र माना जाएगा। विभागीय स्तर पर निर्धारित समय में प्रक्रिया पूरी कराने की तैयारी की जा रही है।पदोन्नति से शिक्षकों को लंबे इंतजार के बाद राहत मिलने के साथ ही विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों की कमी दूर होने की उम्मीद है। इस संबंध में बीएसए अनिल कुमार सिंह ने बताया कि शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया पूरी करने के संबंध में शासन से पत्र मिला है। इसके अनुपालन में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। शासन ने पदोन्नति के लिए टीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया है।