Kushinagar News: आवास का पैसा दिलाने का झांसा देकर 50 हजार ठगे

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आरोप है कि जालसाजों ने बातचीत के दौरान सुर्ती खिलाई, उसके बाद वह बेहोशी की हालत में सड़क किनारे पड़ा रहा। देर रात पीड़ित के परिजनों ने तहरीर दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।बांसगांव खास निवासी खजांती गुप्ता ने अपनी बेटी का विवाह तय किया है। शादी की खरीदारी के लिए बुधवार को वह पंजाब नेशनल बैंक की दुदही शाखा से 50 हजार रुपये निकालकर साइकिल से घर लौट रहे थे।सुराजी बाजार से ब्लॉक मुख्यालय जाने वाले मार्ग पर पहुंचे थे। इसी दौरान बाइक सवार एक व्यक्ति ने उन्हें रोक लिया और खुद को सचिव बताते हुए कहा कि उनके खाते में आवास योजना के 1.85 लाख रुपये आए हैं। इसी बीच एक अन्य व्यक्ति पैदल वहां पहुंचा और बाइक सवार व्यक्ति से बातचीत करने लगा। संवाद