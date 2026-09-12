Kushinagar News: सफाई व्यवस्था में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 02:12 AM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 02:12 AM IST
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सुकरौली। नगर पंचायत कार्यालय में शुक्रवार को अधिशासी अधिकारी कनुप्रिया शाही ने सफाई व्यवस्था को लेकर कर्मचारियों के साथ बैठक की। उन्होंने नगर की सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कहा कि सफाई व्यवस्था में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
ईओ ने कहा कि शासन और प्रशासन की ओर से जारी सभी निर्देशों का विभागीय स्तर पर सख्ती से पालन होना चाहिए। नगर को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाए रखना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कर्मचारियों को सफाई कार्य की नियमित निगरानी करने और निर्धारित व्यवस्था के अनुसार काम करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का संचालन पारदर्शी तरीके से जमीनी स्तर पर होना प्राथमिकता है। नगरीय व्यवस्था से जुड़े नियमों और प्रावधानों का पालन कराया जाएगा। किसी योजना या परियोजना में लापरवाही मिलने पर संबंधित कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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ईओ ने कहा कि शासन और प्रशासन की ओर से जारी सभी निर्देशों का विभागीय स्तर पर सख्ती से पालन होना चाहिए। नगर को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाए रखना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कर्मचारियों को सफाई कार्य की नियमित निगरानी करने और निर्धारित व्यवस्था के अनुसार काम करने के निर्देश दिए।
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उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का संचालन पारदर्शी तरीके से जमीनी स्तर पर होना प्राथमिकता है। नगरीय व्यवस्था से जुड़े नियमों और प्रावधानों का पालन कराया जाएगा। किसी योजना या परियोजना में लापरवाही मिलने पर संबंधित कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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